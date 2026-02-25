25 de febrero de 2026 - 17:35

Una planta es capaz de alejar los ratones de la casa sin necesidad de veneno

Existe una planta capaz de alejar ratones cercanos a casa. Sus propiedades son algo tóxicas para los roedores y actúa como barrera natural.

La capacidad de esta planta disuade a estos roedores en poco tiempo.

La capacidad de esta planta disuade a estos roedores en poco tiempo.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Leé además

Descubrí todo lo que podés hacer con cáscaras de Palta.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli
El truco para que tus sartenes se vena como nuevas.

No lo tires, es un tesoro: el único material que necesitás reciclar para recuperar el brillo de tus sartenes

Por Redacción

Una especie ornamental muy popular por sus flores llamativas logra atacar a los roedores con su sola presencia. Especialistas del sitio Gardening Know How señalan que contiene sustancias que resultan desagradables e incluso tóxicas para los roedores, lo que ayuda a mantenerlos alejados sin necesidad de eliminarlos.

ratones en casa
La capacidad de esta planta disuade a estos roedores en poco tiempo.

La capacidad de esta planta disuade a estos roedores en poco tiempo.

Por qué los narcisos ahuyentan a los ratones

El narciso contiene alcaloides como la licorina, compuestos que pueden resultar tóxicos para pequeños animales si los ingieren. Los ratones, guiados por su olfato, suelen evitar zonas donde detectan estas sustancias, lo que convierte a la planta en una barrera natural.

Además, su aroma y savia actúan como elementos disuasorios. Aunque no están diseñados para matar, pueden provocar malestar si los roedores intentan morderlos, por lo que prefieren buscar alimento en otros lugares.

Por esta razón, esta planta siempre está ubicada en jardines, entradas o macetas cercanas a puertas y ventanas, puntos habituales por donde suelen ingresar los ratones.

ratones en casa
La capacidad de esta planta disuade a estos roedores en poco tiempo.

La capacidad de esta planta disuade a estos roedores en poco tiempo.

Cómo usarlos para proteger la casa

  • Para maximizar su efecto, se recomienda colocar narcisos en áreas externas próximas a accesos, garajes o patios.
  • También pueden ubicarse en macetas dentro del hogar, cerca de zonas donde se sospeche actividad de roedores.
  • Es importante recordar que, aunque son útiles como repelente, deben complementarse con medidas de higiene y sellado de grietas para evitar que los animales encuentren refugio o alimento dentro de la vivienda.
  • Otra ventaja es que se trata de una solución decorativa y sostenible, ya que no implica el uso de químicos peligrosos ni representa un riesgo para personas o mascotas si se manipula correctamente.
ratones en casa

Los narcisos demuestran que la naturaleza puede ofrecer alternativas eficaces para mantener alejados a los ratones sin utilizar venenos que puedan afectar a personas y mascotas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sabias que vale la pena hervir un huevo durante 32 minutos

Sabías que vale la pena hervir un huevo durante 32 minutos

Por Daniela Leiva
Descubrí por qué el espacio que ocupa la lavanda en tu casa es tan importante.

Cuál es el profundo significado de tener una planta de lavanda en tu casa, según el Feng Shui

Por Sofía Serelli
Esta planta es una opción ideal para llenar de color cualquier espacio del hogar.

La planta de interior de fácil cuidado que rebosa de flores coloridas todo el año

Por Lucas Vasquez
Este líquido aporta nutrientes valiosos para regenerar el aloe vera y mantener la planta fuerte.

Un líquido lleno de nutrientes regenera la planta de aloe vera de forma saludable

Por Lucas Vasquez