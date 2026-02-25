25 de febrero de 2026 - 14:38

Sabías que vale la pena hervir un huevo durante 32 minutos

Un método poco habitual, respaldado por investigación científica, reabre el debate sobre cuál es el verdadero punto ideal de cocción del huevo.

huevo duro
Por Daniela Leiva

¿Vale la pena hervir un huevo durante 32 minutos? La pregunta sorprende en cualquier cocina doméstica, donde el reloj suele marcar tiempos mucho más breves. Sin embargo, un grupo de científicos sostiene que ese podría ser el método más preciso para alcanzar el punto ideal.

¿Qué es un huevo cocido perfecto?

Un alimento básico puede convertirse en objeto de estudio y abrir una discusión inesperada sobre el punto perfecto. La BBC informó sobre este asunto en 2025 y detalló los fundamentos detrás de esta técnica poco convencional.

Para algunos, la yema debe quedar líquida y brillante; otros prefieren una textura firme y completamente cuajada. El sabor admite matices personales, pero el desafío técnico es concreto: la yema y la clara no coagulan a la misma temperatura.

huevo hervido

La yema comienza su cocción a los 65 grados, mientras que la clara necesita alrededor de 85 grados y precisamente esa diferencia complica el proceso.

La forma tradicional de hervir un huevo en agua a 100 grados funciona como una solución intermedia. La clara alcanza una consistencia adecuada, pero la yema suele sobrecocinarse.

Qué dice la ciencia acerca de hervir un huevo por más de media hora

El método sous vide ofrece el efecto inverso: la yema logra un punto exacto, aunque la clara puede quedar viscosa. Ante ese dilema, investigadores italianos propusieron una alternativa.

El Consejo Nacional de Investigación de Italia simuló el proceso de cocción mediante dinámica de fluidos computacional. El objetivo fue determinar cómo se distribuye el calor dentro del huevo y cómo influyen los cambios de temperatura en su estructura interna.

Huevo duro perfecto.&nbsp;

Huevo duro perfecto.

Según los resultados, el punto óptimo exige unos 32 minutos de cocción intermitente. El procedimiento alterna el huevo entre agua a 100 grados y agua a 30 grados. Para obtener mejores resultados, gire la posición de cocción cada 2 minutos hasta completar los 32 minutos.

El método demanda atención y precisión. No se trata de una receta rápida ni práctica para todos los días. Sin embargo, los investigadores aseguran que el esfuerzo se justifica.

En pruebas realizadas en condiciones reales, los huevos alcanzaron una textura destacada. El análisis confirmó diferencias en la textura, en las propiedades sensoriales y en la composición química del huevo cocido.

