Esposas infieles: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Astrología. Algunos signos del zodíaco muestran mayor tendencia a la aventura y la impulsividad en el amor.

Esposas infieles los 3 signos del zodíaco que son las peores (1)
Por Andrés Aguilera

En astrología, la fidelidad no depende solo del signo solar, pero ciertos rasgos de personalidad pueden influir en cómo cada persona vive el compromiso. Dentro de las características que analiza el horóscopo y la carta natal, hay tres signos del zodíaco que suelen destacarse por su búsqueda constante de estímulos y novedad en el vínculo.

Según astrólogos contemporáneos y escuelas tradicionales, Géminis, Sagitario y Aries son los signos que, por su naturaleza inquieta e independiente, podrían tener más dificultad para sostener relaciones monógamas estrictas si se sienten limitados.

Qué signos tienen más tendencia a la infidelidad, según la astrología

La astrología no condena a nadie a un comportamiento, pero sí describe energías dominantes. En el caso de estos tres signos, el punto en común es la necesidad de libertad y movimiento.

Esposas infieles los 3 signos del zodíaco que son las peores (3)

Géminis

Regido por Mercurio, es un signo mental, curioso y cambiante.

Si se aburre o siente rutina, puede buscar conversación, atención o emoción fuera del vínculo. No siempre se trata de algo físico: muchas veces es una infidelidad emocional o intelectual.

Características que influyen:

  • Necesidad constante de estímulo.

  • Facilidad para conectar con otras personas.

  • Dificultad para tolerar la monotonía.

Sagitario

Gobernado por Júpiter, representa la expansión y la aventura.

Sagitario valora profundamente la libertad. Si percibe control excesivo o restricciones, puede reaccionar alejándose o explorando nuevas experiencias afectivas.

Rasgos clave:

  • Espíritu aventurero.

  • Rechazo a los límites rígidos.

  • Búsqueda permanente de crecimiento personal.

Aries

Regido por Marte, es impulsivo y pasional.

Cuando Aries actúa, lo hace desde el deseo inmediato. Si se siente desafiado o atraído por alguien nuevo, puede dejarse llevar sin medir consecuencias.

Factores que inciden:

  • Impulsividad.

  • Intensidad emocional.

  • Necesidad de conquista.

Esposas infieles los 3 signos del zodíaco que son las peores (2)

Por qué la astrología no determina el comportamiento

Es importante aclarar que el signo solar no define la fidelidad. Astrólogos profesionales explican que para analizar la conducta amorosa hay que observar:

  • La posición de Venus (cómo se ama).

  • La influencia de Marte (deseo y acción).

  • La Casa VII (relaciones de pareja).

  • Aspectos entre planetas en la carta natal.

Una persona de cualquier signo puede ser completamente fiel si su carta muestra estabilidad emocional, valores sólidos y compromiso fuerte.

