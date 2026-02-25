Un estudio revela que el consumo regular de queso podría desempeñar un papel protector frente a un problema de salud global

En un contexto de envejecimiento acelerado y aumento global de la demencia , un estudio japonés a gran escala encendió el interés de la comunidad científica de la salud : el consumo regular de queso podría estar asociado con una reducción del riesgo de desarrollar esta enfermedad en adultos mayores .

La investigación fue publicada en octubre de 2025 en la revista Nutrients y analizó datos de 7.914 personas mayores de 65 años que vivían en sus hogares en Japón. El trabajo fue realizado por especialistas del Centro Nacional de Geriatría y Gerontología junto con universidades locales.

Los participantes fueron divididos en dos grupos: quienes consumían queso al menos una vez por semana y quienes nunca lo comían. Tras tres años de seguimiento, el 3,4 % del grupo consumidor desarrolló demencia, frente al 4,5 % del grupo que no lo consumía. Esto representa una reducción relativa del 24 % en el riesgo.

Aunque los investigadores aclaran que no se puede hablar de causalidad directa, consideran que el vínculo es lo suficientemente sólido como para profundizar en nuevas investigaciones sobre alimentación y salud cerebral.

El queso aporta vitamina K2, proteínas y compuestos bioactivos que podrían influir en la salud vascular y neuronal. Dado que los problemas circulatorios están vinculados a ciertos tipos de demencia , este efecto indirecto resulta relevante.

También se analiza el impacto sobre la microbiota intestinal. Algunos quesos fermentados contienen probióticos que podrían influir en el eje intestino-cerebro.

¿Es el queso o la dieta completa?

Los investigadores observaron que quienes consumían queso también mantenían hábitos alimentarios más equilibrados. Tras ajustar los datos, la reducción del riesgo bajó levemente al 21 %, pero siguió siendo significativa.

El hallazgo no convierte al queso en una solución milagrosa, pero sí abre una puerta interesante en la prevención de la demencia a través de hábitos simples en la alimentación cotidiana.