Comer frutos secos todos los días: qué consecuencias provoca en el cuerpo y la mente, según nutricionistas

Durante años, los frutos secos pasaron de ser considerados alimentos calóricos a ocupar un lugar privilegiado dentro de las dietas saludables. Hoy, especialistas en nutrición destacan que incorporarlos a diario puede generar cambios positivos tanto en el cuerpo como en el funcionamiento mental.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Qué comer esta semana: 5 recetas rápidas, económicas y sin harina para hacer del 23 al 27 de febrero

Sin embargo, también advierten que la clave está en la cantidad y el tipo elegido. Almendras, nueces, avellanas o pistachos contienen nutrientes esenciales, pero su consumo excesivo podría tener efectos no deseados si no se equilibra con el resto de la alimentación .

Los frutos secos aportan grasas saludables, antioxidantes y vitaminas del grupo B, nutrientes asociados al buen funcionamiento cerebral.

La riqueza nutricional de los frutos secos saca una ventaja para la salud cardiovascular y cerebral.

A nivel físico, su combinación de grasas saludables, fibra y proteínas favorece la salud cardiovascular. Diversos estudios indican que su consumo habitual puede ayudar a reducir el colesterol LDL y mejorar la circulación.

También contribuyen a la sensación de saciedad, lo que puede facilitar el control del peso cuando se consumen en porciones adecuadas. Lejos de promover el aumento de peso, suelen asociarse a dietas equilibradas y sostenibles.

Otro aspecto relevante es su aporte de minerales como calcio, potasio y zinc, fundamentales para la salud ósea, muscular e inmunológica. Estos nutrientes ayudan a mantener el organismo en equilibrio y a prevenir deficiencias.

frutos secos La riqueza nutricional de los frutos secos saca una ventaja para la salud cardiovascular y cerebral. WEB

Cuánto consumir y qué tener en cuenta

Es recomendable una porción moderada diaria, equivalente a un pequeño puñado, preferentemente sin sal ni azúcares añadidos. De esta forma se aprovechan sus beneficios sin exceder el aporte calórico.

También es indispensable variar los tipos para obtener distintos perfiles de nutrientes. Alternar entre almendras, nueces, maní, pistachos o castañas permite maximizar sus efectos positivos.

frutos secos WEB

Incorporar frutos secos todos los días puede ser una decisión saludable para la mente y el cuerpo, siempre que se mantenga el equilibrio.