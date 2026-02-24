24 de febrero de 2026 - 20:15

Comer frutos secos todos los días: qué consecuencias provoca en el cuerpo y la mente, según nutricionistas

Nutricionistas explican cómo influye el consumo diario de frutos secos en la memoria, el corazón y el peso. Sus efectos sorprenden cuando se suma a la rutina.

La riqueza nutricional de los frutos secos saca una ventaja para la salud cardiovascular y cerebral.

Sin embargo, también advierten que la clave está en la cantidad y el tipo elegido. Almendras, nueces, avellanas o pistachos contienen nutrientes esenciales, pero su consumo excesivo podría tener efectos no deseados si no se equilibra con el resto de la alimentación.

frutos secos
Qué beneficios aportan en la mente y el sistema nervioso

Los frutos secos aportan grasas saludables, antioxidantes y vitaminas del grupo B, nutrientes asociados al buen funcionamiento cerebral.

  • Según The Nutrition Source, estos compuestos ayudan a proteger las neuronas del estrés oxidativo y favorece procesos como la memoria y la concentración.
  • Las nueces, en particular, contienen ácidos grasos omega-3, vinculados a la salud cognitiva y al estado de ánimo. Consumidas con regularidad, pueden contribuir a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y apoyar la estabilidad emocional.
  • Además, el magnesio presente en muchos frutos secos participa en la regulación del estrés y la calidad del sueño. Esto puede traducirse en mayor claridad mental y menor sensación de fatiga durante el día.

Qué efectos logra en el cuerpo y la salud general

A nivel físico, su combinación de grasas saludables, fibra y proteínas favorece la salud cardiovascular. Diversos estudios indican que su consumo habitual puede ayudar a reducir el colesterol LDL y mejorar la circulación.

También contribuyen a la sensación de saciedad, lo que puede facilitar el control del peso cuando se consumen en porciones adecuadas. Lejos de promover el aumento de peso, suelen asociarse a dietas equilibradas y sostenibles.

Otro aspecto relevante es su aporte de minerales como calcio, potasio y zinc, fundamentales para la salud ósea, muscular e inmunológica. Estos nutrientes ayudan a mantener el organismo en equilibrio y a prevenir deficiencias.

frutos secos
Cuánto consumir y qué tener en cuenta

Es recomendable una porción moderada diaria, equivalente a un pequeño puñado, preferentemente sin sal ni azúcares añadidos. De esta forma se aprovechan sus beneficios sin exceder el aporte calórico.

También es indispensable variar los tipos para obtener distintos perfiles de nutrientes. Alternar entre almendras, nueces, maní, pistachos o castañas permite maximizar sus efectos positivos.

frutos secos

Incorporar frutos secos todos los días puede ser una decisión saludable para la mente y el cuerpo, siempre que se mantenga el equilibrio.

