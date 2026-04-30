Ni ciruela ni damasco: el fruto seco que mejor limpia los intestinos y cuida el colon

Un estudio revela que consumir dos puñados diarios de pasas de uva reduce la toxicidad en el colon y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas.

Este fruto seco es fundamental para la salud del colon, más que la ciruela o el damasco.

Mantener el sistema digestivo limpio es fundamental para la salud general. Aunque la ciruela y el damasco suelen llevarse todo el protagonismo, las pasas de uva se posicionan ahora como el mejor aliado para purificar los intestinos. Gracias a su combinación única de fibra, sorbitol y antioxidantes, este pequeño fruto seco ofrece beneficios superiores para el microbioma.

Según la dietista-nutricionista Camila Martin, este fruto es una fuente destacada de polifenoles que protegen el cuerpo contra la inflamación y el daño oxidativo. Estas moléculas no solo previenen el envejecimiento celular, sino que actúan como un combustible natural que ayuda a regular el ecosistema complejo de nuestro vientre de manera constante.

image El secreto del sorbitol y el ácido tartárico en la digestión Según un estudio citado por especialistas, la acción prebiótica de la pasa de uva es fundamental para favorecer la proliferación de bacterias beneficiosas como las bifidobacterias y los lactobacilos. Al ser muy ricas en fibras, aportan volumen a las heces, mientras que su contenido de sorbitol ayuda a atraer agua a los intestinos para facilitar la evacuación.

Según una segunda investigación científica, el consumo de apenas 84 gramos de pasas al día (unas cinco cucharadas soperas) es suficiente para regular el sistema digestivo. Este efecto se potencia gracias al ácido tartárico, que junto con las fibras reduce el tiempo de tránsito de los desechos, realizando un barrido eficaz de las toxinas acumuladas.

image Protección contra el cáncer y bacterias aliadas Según los investigadores, la actividad biliar fecal, que es un indicador del riesgo de cáncer de colon, muestra una disminución significativa con el consumo regular de este fruto. Al modificar la concentración de ciertos ácidos biliares secundarios, la pasa de uva limita el contacto de elementos tóxicos con la pared intestinal, actuando como un escudo protector.