Mendoza refuerza su sistema de salud con medicamentos importados y operativo Autovac

Este sábado se dio una jornada clave para la salud pública de Mendoza , marcada por la llegada de una importante partida de medicamentos importados y el fortalecimiento del operativo de vacunación en el territorio.

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Las actividades, que contaron con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo , se desarrollaron en la Casa de Gobierno y distintos puntos estratégicos, con el objetivo de mejorar el acceso a tratamientos y aumentar la cobertura de inmunización.

Uno de los ejes centrales fue la recepción de medicamentos adquiridos mediante mecanismos de importación directa y cooperación internacional.

Entre ellos, se destacan más de 55 mil comprimidos de Tamoxifeno , utilizado en el tratamiento del cáncer de mama , junto a más de 1,8 millones de unidades de Amoxicilina con ácido clavulánico y miles de dosis de Tamsulosina, destinada a patologías prostáticas.

Estas incorporaciones permitirán cubrir entre 15 y 16 meses de tratamientos, con un ahorro que supera los 76 millones de pesos para el sistema sanitario.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esta estrategia no solo optimiza recursos, sino que amplía significativamente el acceso a medicamentos esenciales. “Se consolida un modelo que combina eficiencia económica con acceso a la salud”, sostuvo Cornejo, que a su vez destacó el impacto de estas políticas en enfermedades prevalentes.

En paralelo, la jornada incluyó la firma de un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que permitirá fortalecer áreas clave del sistema sanitario, como la evaluación de tecnologías médicas y la planificación de recursos humanos.

Operativo Autovac

La agenda sanitaria se completó con la recorrida del operativo Autovac, una modalidad que permite a los ciudadanos vacunarse sin descender del vehículo. La iniciativa, enmarcada en la Semana de Vacunación de las Américas, tuvo una alta participación y fue valorada por su practicidad.

Campaña Autovac - Vacunación Prensa Gobierno de Mendoza

Las autoridades destacaron que este tipo de estrategias buscan facilitar el acceso a la vacunación y sostener altos niveles de cobertura. En ese sentido, se evalúa replicar el sistema en otros puntos de la provincia, tras los resultados positivos de esta primera experiencia.