22 de abril de 2026 - 17:35

Científicos lo confirman: el chocolate ayuda a dormir mejor, estimula la melatonina y favorece la relajación

Un pequeño trozo de chocolate antes de dormir por la noche, puede favorecer la relajación y el descanso, aunque no funciona igual para todas las personas.

Este hábito antes de dormir por la noche merece un lugar en la rutina.

Este hábito antes de dormir por la noche merece un lugar en la rutina.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Hay rituales nocturnos que parecen un capricho y resultan ser, en realidad, un gesto de bienestar con respaldo científico. Durante años se señaló al chocolate como un alimento a evitar, especialmente de noche. Pero la evidencia en torno al chocolate negro cuenta una historia diferente, y consumirlo como pequeño hábito al dormir puede estar haciendo algo saludable.

Leé además

estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Por Ramiro Viñas
que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 20 al 26 de abril

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 20 al 26 de abril

Por Ignacio Alvarado

No se trata de comer cualquier chocolate en cualquier cantidad. Hay una combinación específica de tipo, momento y porción que marca la diferencia entre un snack nocturno y un hábito que influye sobre la calidad del sueño.

hábito nocturno

Por qué el chocolate negro actúa sobre el sueño y la relajación

El chocolate negro contiene triptófano, un aminoácido que el organismo utiliza para producir serotonina y melatonina, dos compuestos clave en la regulación del estado de ánimo y el ciclo de sueño. La serotonina actúa como precursora de la melatonina, la hormona que le indica al cuerpo que es momento de descansar y que regula el ritmo circadiano.

  • Consumir una fuente de triptófano durante la noche puede favorecer ese proceso de forma natural, sin necesidad de suplementos.
  • A esto se suma el magnesio, mineral presente en buenas concentraciones en el chocolate negro, que contribuye a la relajación muscular, reduce la tensión acumulada durante el día y ayuda a calmar la ansiedad y el estrés que muchas veces dificultan conciliar el sueño.
  • Los flavonoides, otro componente característico del cacao, mejoran la circulación sanguínea y aumentan la oxigenación cerebral, lo que genera una sensación de relajación tanto física como mental que resulta propicia para el descanso.
  • Un cuadrado de unos 10 gramos de chocolate negro aporta aproximadamente 60 calorías, una cantidad que los nutricionistas consideran perfectamente compatible con una dieta equilibrada, incluso en planes bajos en calorías, siempre que el cacao sea de al menos 65 o 70%.
hábito nocturno
Una porción pequeña de chocolate es una gran excusa para mejorar la calidad del sueño.

Una porción pequeña de chocolate es una gran excusa para mejorar la calidad del sueño.

Cuándo puede tener el efecto contrario

Como ocurre con muchos alimentos, los efectos del chocolate negro no son universales. El mismo compuesto que en la mayoría de las personas favorece la relajación puede generar el resultado opuesto en quienes son sensibles a ciertos estimulantes. El chocolate negro contiene pequeñas cantidades de cafeína que, aunque menores que las del café o el té, pueden ser suficientes para alterar el sueño en personas con alta sensibilidad a esa sustancia.

Quienes noten que el chocolate por la noche les genera activación, dificultad para dormirse o sueño más liviano tienen la opción de reemplazarlo por chocolate con leche, que contiene menos cafeína aunque también menos magnesio y antioxidantes. La elección depende de cómo responde cada organismo: si no se produce ningún efecto estimulante, el chocolate negro sigue siendo la opción preferida por los especialistas en nutrición por su mayor concentración de compuestos beneficiosos y menor contenido de azúcar.

hábito nocturno

Un pequeño trozo de chocolate negro antes de acostarse puede ser mucho más que un placer culposo: es un hábito con base nutricional que favorece la producción de melatonina, relaja el cuerpo y mejora la calidad del sueño en la mayoría de las personas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

60 años sin amigos cercanos

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos aprendieron una valiosa lección

Por Sofía Serelli
los estudios muestran que los ninos que duermen mejor desarrollan una habilidad poco comun

Los estudios muestran que los niños que duermen mejor desarrollan una habilidad poco común

Es indispensable mantener horarios regulares para un sueño placentero.

Para mantener un día productivo, un especialista del sueño revela si conviene acostarse tarde o madrugar

Este truco básico puede ayudar a calmar la ansiedad antes de dormir y poco a poco evitar el uso del celular.

El hábito recomendado por expertos que mejora el sueño y regula el cerebro