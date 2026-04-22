Científicos lo confirman: el chocolate ayuda a dormir mejor, estimula la melatonina y favorece la relajación

Hay rituales nocturnos que parecen un capricho y resultan ser, en realidad, un gesto de bienestar con respaldo científico . Durante años se señaló al chocolate como un alimento a evitar, especialmente de noche. Pero la evidencia en torno al chocolate negro cuenta una historia diferente, y consumirlo como pequeño hábito al dormir puede estar haciendo algo saludable.

No se trata de comer cualquier chocolate en cualquier cantidad. Hay una combinación específica de tipo, momento y porción que marca la diferencia entre un snack nocturno y un hábito que influye sobre la calidad del sueño.

El chocolate negro contiene triptófano, un aminoácido que el organismo utiliza para producir serotonina y melatonina, dos compuestos clave en la regulación del estado de ánimo y el ciclo de sueño. La serotonina actúa como precursora de la melatonina, la hormona que le indica al cuerpo que es momento de descansar y que regula el ritmo circadiano.

Cuándo puede tener el efecto contrario

Como ocurre con muchos alimentos, los efectos del chocolate negro no son universales. El mismo compuesto que en la mayoría de las personas favorece la relajación puede generar el resultado opuesto en quienes son sensibles a ciertos estimulantes. El chocolate negro contiene pequeñas cantidades de cafeína que, aunque menores que las del café o el té, pueden ser suficientes para alterar el sueño en personas con alta sensibilidad a esa sustancia.

Quienes noten que el chocolate por la noche les genera activación, dificultad para dormirse o sueño más liviano tienen la opción de reemplazarlo por chocolate con leche, que contiene menos cafeína aunque también menos magnesio y antioxidantes. La elección depende de cómo responde cada organismo: si no se produce ningún efecto estimulante, el chocolate negro sigue siendo la opción preferida por los especialistas en nutrición por su mayor concentración de compuestos beneficiosos y menor contenido de azúcar.

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Un pequeño trozo de chocolate negro antes de acostarse puede ser mucho más que un placer culposo: es un hábito con base nutricional que favorece la producción de melatonina, relaja el cuerpo y mejora la calidad del sueño en la mayoría de las personas.