El debate entre personas sobre si es mejor dormir poco y levantarse temprano o descansar más horas sigue generando dudas. Un experto en sueño aporta su visión.

Dormir bien no siempre depende de la cantidad de horas, sino de cómo se descansa. En un contexto donde las rutinas cambian constantemente, muchas personas se preguntan si conviene acostarse tarde o priorizar madrugar. La respuesta de un especialista en sueño no es tan simple como parece y tiene más de un factor en juego.

Mientras algunos logran rendir con pocas horas de sueño, otros necesitan más tiempo para recuperarse. Esta diferencia genera dudas sobre cuál es el hábito más saludable. Sin embargo, especialistas en descanso coinciden en que hay un punto clave que suele pasarse por alto.

diferencias del sueño Es importante mantener una rutina organizada para no amanecer agotado. WEB Qué dice un especialista sobre dormir poco o levantarse temprano El experto en descanso Juan Nattex aporta una mirada clara basada en su propia rutina. "A veces me acuesto tarde, pero no es lo ideal", explica, dejando en evidencia que este hábito suele estar ligado a días exigentes o cambios imprevistos en la agenda.

A pesar de ello, destaca que no todo se reduce a la cantidad de horas. "Aunque solo duerma 6 horas, mi descanso es de tanta calidad que me levanto a 05:45 a full de energía". Para él, el punto central es la calidad del sueño, más que el número exacto de horas.

"Aunque solo duerma 6 horas, mi descanso es de tanta calidad que me levanto a 05:45 a full de energía". Para él, el es la más que el número exacto de horas. Sin embargo, también reconoce que cada persona tiene necesidades distintas. Al referirse a su pareja, señala: "Esas 2 horas extras que ella duerme son oro para su salud y, admitámoslo, también para la salud de nuestra relación".

Al referirse a su pareja, señala: "Esas 2 horas extras que ella duerme son oro para su salud y, admitámoslo, también para la salud de nuestra relación". Esta diferencia refleja que no existe una única fórmula válida para todos. Nattex insiste en que lo importante es respetar los tiempos individuales y lograr un descanso reparador. De hecho, afirma: "no puedo odiar una rutina que me permite rendir al máximo y ver a mi mujer feliz y descansada todos los días". Embed #SaludMujer #DormirBien #ColchonesNaturales #HigieneDelSueño sonido original - Juan Nattex @nattex.juan ¿Tu pareja salta de la cama a las 6:00 am? Durante años nos vendieron que "con 8 horas basta". Mentira. La ciencia ya ha demostrado que, por vuestro ciclo hormonal, las mujeres necesitáis entre 8 y 10 horas de descanso real. Mientras nosotros preparamos el desayuno, vosotras necesitáis ese tiempo extra. Pero ojo a la trampa: pasar 10 horas sobre un bloque de plástico (espumas o viscoelástica) que te hace sudar y acumula electricidad estática, no es descansar. Es sobrevivir. Si vas a dormir lo que tu cuerpo exige, hazlo sobre lana, algodón y acero. Materiales naturales que de verdad te dejan respirar. Envíale este vídeo a tu pareja (o etiquétalo en comentarios) para que vaya tomando nota para el desayuno de mañana. #DescansoFemenino Qué revela la ciencia sobre acostarse tarde y los hábitos de sueño Más allá de las experiencias personales, la evidencia científica también aporta datos relevantes. Un estudio publicado en Plos One, dirigido por el profesor de la Universidad de Málaga Juan Manuel Antúnez, sugiere que las personas madrugadoras presentan ventajas en ciertos aspectos psicológicos.