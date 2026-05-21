Por qué muchas personas sienten más sueño y cansancio cuando bajan las temperaturas, según especialistas

Con la llegada del invierno, muchas personas comienzan a notar cambios claros en su cuerpo: más sueño, menor energía y sensación constante de cansancio. Aunque suele atribuirse simplemente al frío, expertos en salud aseguran que existen procesos biológicos y hormonales que explican por qué el organismo responde de esa manera cuando bajan las temperaturas.

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Además del clima, la reducción de horas de luz solar tiene un impacto directo sobre el descanso y el bienestar general.

Uno de los factores principales está relacionado con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño . Durante el invierno , los días son más cortos y el cuerpo recibe menos luz natural, algo que favorece un aumento de esta hormona.

Especialistas en salud explican que el cerebro interpreta la oscuridad como una señal de descanso, por eso muchas personas sienten más ganas de dormir o dificultad para mantenerse activas.

Al mismo tiempo, la menor exposición al sol puede afectar la serotonina, neurotransmisor vinculado al estado de ánimo y al bienestar emocional.

El frío obliga al cuerpo a gastar más energía

Otro punto importante es que el organismo trabaja más para conservar el calor corporal durante el invierno. Ese esfuerzo adicional genera mayor consumo energético y puede provocar fatiga física.

Los especialistas en salud señalan que el cuerpo tiende naturalmente a reducir la actividad y buscar ambientes cálidos para ahorrar energía.

Por eso, es habitual sentir más cansancio incluso realizando las mismas tareas de siempre.

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Cómo impacta el invierno en el bienestar emocional

El invierno también modifica hábitos sociales y rutinas diarias. Muchas personas pasan más tiempo en interiores y reducen actividades al aire libre, algo que puede influir en el estado de ánimo y el bienestar mental.

En algunos casos, la falta de luz natural puede generar tristeza, apatía o falta de motivación.

Qué recomiendan los especialistas

Los expertos en salud recomiendan mantener horarios regulares de sueño, aprovechar la luz natural durante el día y sostener cierta actividad física incluso en invierno.

También aconsejan cuidar la alimentación y evitar el exceso de sedentarismo para mantener el equilibrio físico y emocional.

Aunque sentir más cansancio en invierno es normal, comprender cómo responde el cuerpo ayuda a mejorar el descanso y proteger el bienestar general.