20 de mayo de 2026 - 19:16

Cómo lavar y cuidar la piel del cuello con vinagre: por qué especialistas recomiendan hacerlo de noche

Un sencillo tratamiento casero en la piel del cuello aporta beneficios para mejorar manchas, textura y exceso de grasa con vinagre de manzana.

La piel del cuello suele ser especialmente sensible.

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Por Lucas Vasquez

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En ese contexto, el vinagre de manzana empezó a convertirse en uno de los remedios naturales más efectivos. Su combinación de ácidos naturales y propiedades equilibrantes logra una repetición en la práctica todas las noches.

vinagre en el cuello
Los expertos insisten en que debe aplicarse correctamente y siempre con precaución.

Los expertos insisten en que debe aplicarse correctamente y siempre con precaución.

Por qué el vinagre de manzana comenzó a utilizarse en el cuidado del cuello

El interés por este ingrediente aparece principalmente por la presencia de ácidos naturales como el acético y el málico, conocidos por generar una exfoliación suave sobre la superficie de la piel.

  • Durante la noche, estos compuestos ayudan a remover células muertas acumuladas, favoreciendo una apariencia más luminosa y uniforme.
  • Además, el sitio Healthline recomienda que el vinagre sea diluido porque puede colaborar con el equilibrio natural del pH cutáneo. La piel sana posee una ligera acidez natural que actúa como barrera frente a bacterias y otros agentes irritantes.
  • Cuando ese equilibrio se altera, pueden aparecer molestias, mal olor o sensación de piel áspera.
  • Otro de los motivos por los cuales el método ganó popularidad tiene relación con la hiperpigmentación y ciertas manchas oscuras que suelen aparecer en el cuello.

Los alfa hidroxiácidos (AHA) presentes naturalmente en el vinagre podrían ayudar gradualmente a mejorar el aspecto desigual de la piel, aunque los especialistas recuerdan que los resultados dependen de cada caso y no reemplazan tratamientos dermatológicos.

vinagre en el cuello
Es un método popular y económico para esta zona del cuerpo.

Es un método popular y económico para esta zona del cuerpo.

Cómo usar vinagre de forma segura para evitar irritaciones

Aunque el truco es simple, no es recomendable aplicar vinagre puro directamente sobre la piel.

La dilución es fundamental para evitar ardor, irritación o sensibilidad excesiva, especialmente en una zona delicada como el cuello.

Materiales necesarios

  • Vinagre de manzana.
  • Agua.
  • Gasa o algodón.
  • Crema hidratante suave.
  • Recipiente pequeño.

Paso a paso

  1. Mezclá una parte de vinagre de manzana con varias partes de agua.
  2. Realizá primero una prueba detrás de la oreja.
  3. Esperá 24 horas para verificar que no aparezca irritación.
  4. Humedecé una gasa pequeña o disco de algodón con la mezcla.
  5. Aplicá suavemente sobre el cuello limpio.
  6. Dejá actuar algunos minutos.
  7. Enjuagá con agua tibia.
  8. Aplicá inmediatamente una crema hidratante suave.

Por qué motivo es preferible aplicarlo de noche

Aplicar el tratamiento antes de dormir tiene varias ventajas importantes.

  • Durante la noche, la piel no está expuesta al sol, al maquillaje ni a la contaminación ambiental, factores que podrían aumentar la sensibilidad cutánea luego de la exfoliación.
  • Además, el descanso nocturno favorece los procesos de renovación celular, permitiendo que los activos naturales actúen con mayor tranquilidad sobre la superficie de la piel.
vinagre en el cuello

El vinagre de manzana comenzó a ser una práctica constante y uno de los remedios naturales más utilizados para el cuidado del cuello gracias a sus propiedades exfoliantes suaves y su capacidad para ayudar al equilibrio del pH cutáneo.

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