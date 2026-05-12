Por qué algunos cosméticos están dejando de utilizarse y cuáles son las alternativas más saludables

Durante años, miles de personas utilizaron maquillaje, cremas y productos de cuidado personal sin prestar demasiada atención a ciertos ingredientes presentes en sus fórmulas. Sin embargo, distintas investigaciones comenzaron a poner el foco sobre un componente que aparece con frecuencia en cosméticos tradicionales y que genera cada vez más preocupación.
Se trata de los microplásticos, pequeñas partículas sintéticas que pueden encontrarse en productos que se enjuagan y también en aquellos que permanecen durante horas sobre la piel. A partir de esta información, muchas marcas y consumidores empezaron a buscar alternativas consideradas más seguras y sostenibles.
reemplazo de cosméticos
La preocupación no solo se relaciona con el impacto ambiental.
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Cuáles son los productos cosméticos que suelen contener microplásticos
Estudios de Beath The Microbead señalan que una gran cantidad de cosméticos populares incorporan polímeros sintéticos para mejorar textura, brillo, duración o estabilidad. Estas partículas microscópicas se utilizan desde hace años en distintos sectores de la industria de la belleza.
- El maquillaje es uno de los ejemplos más frecuentes. Bases líquidas, polvos compactos, delineadores, máscaras de pestañas, labiales y sombras suelen incluir componentes plásticos que ayudan a crear acabados más uniformes o efectos brillantes.
- También aparecen en exfoliantes faciales y corporales. Aunque en varios países las microesferas plásticas comenzaron a prohibirse progresivamente, todavía existen productos que utilizan este tipo de partículas para generar fricción sobre la piel.
- Las cremas hidratantes, protectores solares y lociones corporales tampoco quedan afuera. Algunos fabricantes incorporan polímeros sintéticos para aportar suavidad o mejorar la sensación al aplicar el producto.
- En el cuidado capilar ocurre algo similar. Champús, acondicionadores, geles y espumas pueden contener ingredientes destinados a fijar el peinado o crear determinadas texturas.
- Incluso ciertos productos de higiene bucal, como algunas pastas dentales, fueron señalados por contener pequeñas partículas plásticas dentro de sus fórmulas.
Entre los ingredientes más mencionados por los especialistas aparecen nombres como polietileno (PE), polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), PMMA, Nylon-12, Nylon-6, copolímeros acrílicos y dimeticona, un derivado de silicona muy utilizado en cosmética moderna.
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Existe un creciente interés por reducir la exposición cotidiana a materiales sintéticos difíciles de degradar.
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Qué alternativas naturales empiezan a ganar espacio
Frente a este escenario, la industria cosmética comenzó a desarrollar opciones más biodegradables y basadas en ingredientes naturales capaces de cumplir funciones similares sin recurrir a microplásticos.
Uno de los cambios más visibles aparece en los exfoliantes
Muchas marcas reemplazaron las microesferas sintéticas por alternativas elaboradas con cáscaras de nuez molidas, huesos de frutas, azúcar, sal, sílice natural o restos de café.
- En productos de maquillaje y cuidado facial también crecieron las fórmulas con minerales y arcillas naturales. Estos componentes permiten lograr texturas suaves y acabados uniformes sin necesidad de utilizar polímeros sintéticos.
- Otro avance importante se observa en los espesantes y emulsionantes. Ingredientes vegetales como la goma xantana, la pectina, la celulosa o el almidón comenzaron a utilizarse para reemplazar sustancias artificiales dentro de cremas y lociones.
- La purpurina biodegradable es otro ejemplo del cambio que vive la industria. En lugar del tradicional PET plástico, algunas marcas ya emplean materiales derivados de celulosa vegetal que se degradan con mayor facilidad.
La creciente preocupación por los microplásticos en cosméticos está modificando la manera en que muchas personas eligen productos de belleza y cuidado personal. Las alternativas naturales y biodegradables empiezan a ganar terreno en una industria que busca fórmulas más sostenibles y transparentes para el consumo diario.