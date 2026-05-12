Por qué algunos cosméticos están dejando de utilizarse y cuáles son las alternativas más saludables

La presencia de microplásticos en productos de belleza impulsa cambios en hábitos de consumo. Los cosméticos tienen alternativas saludables.

El cuidado personal cambia con cosméticos más naturales y biodegradables.

Durante años, miles de personas utilizaron maquillaje, cremas y productos de cuidado personal sin prestar demasiada atención a ciertos ingredientes presentes en sus fórmulas. Sin embargo, distintas investigaciones comenzaron a poner el foco sobre un componente que aparece con frecuencia en cosméticos tradicionales y que genera cada vez más preocupación.

Se trata de los microplásticos, pequeñas partículas sintéticas que pueden encontrarse en productos que se enjuagan y también en aquellos que permanecen durante horas sobre la piel. A partir de esta información, muchas marcas y consumidores empezaron a buscar alternativas consideradas más seguras y sostenibles.

reemplazo de cosméticos La preocupación no solo se relaciona con el impacto ambiental. WEB Cuáles son los productos cosméticos que suelen contener microplásticos Estudios de Beath The Microbead señalan que una gran cantidad de cosméticos populares incorporan polímeros sintéticos para mejorar textura, brillo, duración o estabilidad. Estas partículas microscópicas se utilizan desde hace años en distintos sectores de la industria de la belleza.

El maquillaje es uno de los ejemplos más frecuentes. Bases líquidas, polvos compactos, delineadores, máscaras de pestañas, labiales y sombras suelen incluir componentes plásticos que ayudan a crear acabados más uniformes o efectos brillantes. También aparecen en exfoliantes faciales y corporales. Aunque en varios países las microesferas plásticas comenzaron a prohibirse progresivamente, todavía existen productos que utilizan este tipo de partículas para generar fricción sobre la piel. Las cremas hidratantes, protectores solares y lociones corporales tampoco quedan afuera. Algunos fabricantes incorporan polímeros sintéticos para aportar suavidad o mejorar la sensación al aplicar el producto. En el cuidado capilar ocurre algo similar. Champús, acondicionadores, geles y espumas pueden contener ingredientes destinados a fijar el peinado o crear determinadas texturas. Incluso ciertos productos de higiene bucal, como algunas pastas dentales, fueron señalados por contener pequeñas partículas plásticas dentro de sus fórmulas. Entre los ingredientes más mencionados por los especialistas aparecen nombres como polietileno (PE), polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), PMMA, Nylon-12, Nylon-6, copolímeros acrílicos y dimeticona, un derivado de silicona muy utilizado en cosmética moderna.