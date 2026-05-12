Dr. Justin Fiala, médico especialista en sueño: "Dormir bien debería ser considerado un derecho humano"

El sueño dejó de considerarse únicamente un hábito cotidiano para transformarse en una de las piezas centrales de la salud física y mental. En medio de la pandemia de COVID-19, el médico especialista en medicina pulmonar y trastornos del sueño Justin Fiala decidió impulsar una clínica gratuita destinada a pacientes de bajos recursos con apnea del sueño y otros trastornos vinculados al descanso.

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El programa nació en 2021 dentro de la organización comunitaria CommunityHealth y hoy se convirtió en una referencia sobre cómo ampliar el acceso a tratamientos que muchas veces quedan fuera del alcance económico de miles de personas.

Fiala trabaja entre la unidad de cuidados intensivos y el hospital de rehabilitación del Northwestern Medicine Canning Thoracic Institute, pero asegura que el proyecto más transformador de su carrera apareció durante uno de los momentos más duros de la pandemia . El médico, en diálogo con Men's Health, recordó que en las UCI observaba familias enteras internadas al mismo tiempo , especialmente de comunidades históricamente marginadas, y que esa experiencia lo llevó a replantearse cómo intervenir sobre desigualdades profundas del sistema sanitario.

La clínica gratuita que nació con equipos reutilizados

El especialista se contactó con CommunityHealth, considerada una de las clínicas gratuitas dirigidas por voluntarios más grandes de Estados Unidos. Allí descubrió que existía una enorme necesidad de atención vinculada al sueño.

La propuesta inicial no se limitó a derivar pacientes a laboratorios especializados. Fiala apostó a desarrollar un sistema propio de diagnóstico y tratamiento utilizando estudios de sueño domiciliarios y dispositivos donados. Para eso, comenzó a comprar equipos usados de pruebas de sueño con dinero obtenido de turnos extra en terapia intensiva y armó una red de reutilización de máquinas CPAP y accesorios.

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Qué es la apnea del sueño y por qué puede ser peligrosa

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando la vía aérea se bloquea repetidamente durante la noche, especialmente durante la fase REM, momento en que los músculos de la garganta y la lengua se relajan de forma profunda.

El resultado son pausas respiratorias constantes que provocan microdespertares, caídas abruptas de oxígeno y picos de adrenalina. Según explicó Fiala, ese mecanismo incrementa el riesgo de hipertensión, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares a largo plazo.

Pacientes que se dormían manejando

Uno de los casos que más impactó al médico fue el de un hombre que se quedaba dormido mientras hablaba con otras personas e incluso mientras conducía. Durante la consulta clínica, el paciente llegó a dormirse frente al especialista.

El estudio reveló una apnea del sueño extremadamente severa: los niveles de oxígeno descendían desde valores normales cercanos al 100% hasta cifras cercanas al 60% durante la noche. Fiala decidió acelerar el tratamiento y personalmente reorganizó su agenda para recibirlo en la clínica y comenzar terapia con un equipo BiPAP.

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El sueño como derecho y no como privilegio

La clínica atiende exclusivamente a pacientes de CommunityHealth, quienes deben demostrar ingresos inferiores a tres veces la línea federal de pobreza. El objetivo central del programa es demostrar que las personas de bajos recursos pueden adherir al tratamiento de la misma manera que cualquier otro paciente si reciben acceso adecuado y acompañamiento médico.