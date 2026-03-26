Dormir con medias podría tener un beneficio que pocas personas conocen, según especialistas

Aunque muchas personas prefieren dormir sin medias, especialistas en salud del sueño aseguran que usar medias durante la noche puede tener beneficios importantes para el descanso . Este hábito ayuda a regular la temperatura corporal, un factor clave para conciliar el sueño de manera más rápida y profunda.

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El cuerpo humano necesita disminuir levemente su temperatura interna para iniciar el proceso de descanso. Cuando los pies están fríos, los vasos sanguíneos se contraen y el organismo tarda más tiempo en alcanzar la temperatura ideal. Al usar medias, se favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que permite una mejor circulación y facilita el inicio del sueño .

Diversos estudios sobre bienestar indican que mantener los pies calientes puede ayudar a reducir el tiempo que tarda una persona en dormirse. Este proceso se relaciona con la vasodilatación distal, un mecanismo mediante el cual el cuerpo libera calor a través de las extremidades.

Cuando los pies se mantienen a una temperatura adecuada, el organismo interpreta que es momento de descansar. Este fenómeno contribuye a mejorar la calidad del sueño y a reducir los despertares nocturnos.

Además, especialistas en salud destacan que las personas que suelen tener manos y pies fríos pueden beneficiarse especialmente de este hábito, ya que ayuda a equilibrar la temperatura corporal durante la noche.

Otros beneficios relacionados con el bienestar

Dormir con medias también puede favorecer la relajación general del cuerpo. La sensación de abrigo contribuye a generar un entorno más confortable, lo que impacta de manera positiva en el bienestar.

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Otro punto importante es que mantener una temperatura estable durante la noche puede evitar interrupciones del sueño, especialmente en épocas de bajas temperaturas. La continuidad del descanso es fundamental para la recuperación física y mental.

Estas pequeñas decisiones cotidianas pueden influir en la rutina nocturna y mejorar la sensación de descanso al día siguiente.

Una curiosidad que puede cambiar la rutina nocturna

Aunque no todas las personas adoptan este hábito, cada vez más especialistas mencionan sus beneficios dentro del campo de la salud. Este tipo de curiosidades demuestra cómo pequeños cambios pueden tener impacto en la calidad del descanso.

Dormir con medias puede ser una alternativa simple para quienes buscan mejorar el sueño y optimizar su bienestar sin realizar grandes modificaciones en su rutina diaria.