12 de mayo de 2026 - 09:27

Un estudio confirma que el azúcar de los jugos y el de las gaseosas no tienen el mismo efecto en el organismo

Investigadores descubrieron que compuestos como la hesperidina compiten con el azúcar para entrar al torrente sanguíneo, moderando los picos de glucosa en el cuerpo.

Jugo de frutas: un estudio confirma que los azúcares de estas bebidas son beneficiosos para el metabolismo.

Jugo de frutas: un estudio confirma que los azúcares de estas bebidas son beneficiosos para el metabolismo.

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Por Daniela Leiva

Un estudio reciente desafía las recomendaciones tradicionales al demostrar que el azúcar del jugo de naranja no impacta igual que el de las gaseosas. Gracias a su matriz natural, el jugo 100% puro logra que la glucosa se absorba de forma más lenta, protegiendo al organismo de picos bruscos de azúcar en sangre.

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Para la ciencia convencional, el azúcar de un jugo y el de una gaseosa eran considerados idénticos bajo la etiqueta de azúcares libres. Se creía que el cuerpo no notaba la diferencia, pero un equipo de investigación comprobó que el entorno químico de la fruta cambia las reglas del juego metabólico.

Por qué el jugo de naranja no afecta igual que una gaseosa

La clave reside en lo que los científicos llaman matriz del alimento. No es solo el azúcar lo que uno toma, sino el complejo equipo que lo acompaña: fibras, minerales y compuestos fitoquímicos. Estos elementos interactúan entre sí y funcionan como un regulador interno que las bebidas procesadas simplemente no pueden imitar.

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En las pruebas realizadas, el nivel de glucosa quince minutos después de tomar jugo fue significativamente menor que tras ingerir una bebida con solo azúcar añadido. La explicación es fascinante: polifenoles como la hesperidina bloquean los transportadores de azúcar, compitiendo con ella para entrar en el sistema sanguíneo. Es como si la fruta trajera su propio manual de instrucciones para no desajustar el metabolismo.

Polifenoles y minerales: el freno biológico de la fruta

Además, el jugo tiene minerales como potasio y magnesio que facilitan que la glucosa pase a los músculos de forma eficiente. A esto se suma que el pH específico del jugo 100% natural puede ralentizar el vaciado del estómago, asegurando que la energía entre al intestino a un ritmo mucho más moderado y sano.

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Lo más increíble es que no todos reaccionamos de la misma manera ante un mismo vaso de jugo. La investigación identificó dos perfiles metabólicos claramente diferenciados:

  • Respondedores altos: sufren picos de azúcar fuertes y son quienes más beneficio obtienen al elegir jugo natural en lugar de bebidas procesadas.
  • Respondedores bajos: cuentan con una protección interna natural que modera la absorción de glucosa por sí sola.

El fin de la dieta única: hacia un perfil metabólico individual

Este hallazgo señala que ya no tiene sentido buscar una dieta perfecta para todo el mundo. Estamos pasando de un mundo de alimentos buenos o malos a uno de individuos diversos. Lo más importante hoy es que cada uno empiece a buscar y entender su propio perfil de respuesta metabólica.

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