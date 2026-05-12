Un experto revela dos trucos para evitar la dependencia del celular durante el día sin dejar de utilizarlo

Muchas personas toman el celular para revisar una notificación puntual y, pocos minutos después, descubren que pasaron demasiado tiempo mirando redes sociales o navegando sin un objetivo claro. Ese comportamiento automático se volvió cada vez más común y genera preocupación por la dependencia constante de las pantallas.

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Sin embargo, especialistas en comportamiento aseguran que el problema no siempre está relacionado con la falta de voluntad . Según distintos expertos, pequeños cambios en la rutina diaria pueden ayudar a reducir el uso compulsivo del teléfono sin necesidad de prohibiciones extremas ni aplicaciones restrictivas.

La profesora de psicología británica Wendy Wood , autora del libro Buenos hábitos, malos hábitos, sostiene que una de las maneras más efectivas de modificar conductas repetitivas consiste en asociarlas con nuevas acciones conscientes .

Según explicó en un artículo difundido por Psychology Today , el uso automático del celular puede transformarse si cada vez que una persona toma el teléfono realiza otra actividad distinta y más intencional.

Uno de los ejemplos que menciona Wood es llamar a un familiar o a una persona cercana cada vez que se desbloquea el smartphone. Aunque parece una acción sencilla, el objetivo es cambiar la relación automática que muchas personas tienen con el dispositivo.

o a una cada vez que se desbloquea el smartphone. Aunque parece una el objetivo es cambiar la que muchas personas tienen con el dispositivo. La lógica detrás del método es que el cerebro empieza a vincular el acto de sacar el teléfono con una interacción más significativa y menos impulsiva. Con el tiempo, eso puede provocar que la persona piense dos veces antes de tomar el celular simplemente por aburrimiento.

de sacar el teléfono con una interacción más significativa y menos impulsiva. Con el tiempo, eso puede provocar que la persona piense dos veces antes de tomar el celular simplemente por aburrimiento. Además, el hábito genera una especie de “costo psicológico”. No todos están dispuestos a realizar una llamada constantemente, por lo que el impulso de revisar el dispositivo sin motivo pierde fuerza gradualmente.

Algunos hábitos digitales funcionan por repetición automática y no por necesidad. Por ese motivo, introducir pequeñas interrupciones o cambios de rutina puede ayudar a recuperar mayor control sobre el tiempo frente a la pantalla.

uso continuo del celular Las propuestas también buscan fomentar vínculos más personales y reducir el uso pasivo de aplicaciones. WEB

Cómo es el otro método que obliga a usar el celular de manera más consciente

Otro enfoque mencionado por el coach y autor Joern Kettler apunta a hacer visible el motivo detrás de cada uso del teléfono. La técnica consiste en algo muy simple: decir en voz alta por qué se toma el celular cada vez que se desbloquea.

Aunque pueda parecer extraño al principio, el objetivo es romper el automatismo que lleva a muchas personas a revisar redes sociales o aplicaciones sin pensar demasiado en lo que están haciendo.

que lleva a muchas personas a revisar redes sociales o aplicaciones sin pensar demasiado en lo que están haciendo. Frases como “voy a responder un mensaje” o “necesito buscar una dirección” ayudan a darle un propósito concreto al uso del dispositivo. En cambio, verbalizar algo como “voy a perder tiempo mirando Instagram” puede generar una toma de conciencia inmediata.

como o ayudan a darle un al uso del dispositivo. En cambio, verbalizar algo como puede generar una toma de conciencia inmediata. Kettler considera que este método puede resultar especialmente útil en familias, ya que convierte el uso del celular en una acción visible y reflexiva para todos los integrantes del hogar.

La práctica no busca prohibir el uso del teléfono, sino volverlo más consciente y menos impulsivo. Gran parte del tiempo que las personas pasan frente a la pantalla ocurre por costumbre y no por verdadera necesidad.

Al expresar en voz alta el motivo del uso, el cerebro se ve obligado a evaluar si realmente vale la pena desbloquear el dispositivo o si se trata solo de un reflejo automático provocado por aburrimiento, ansiedad o simple rutina.

uso continuo del celular WEB

Los métodos propuestos por Wendy Wood y Joern Kettler apuntan a transformar hábitos automáticos en decisiones más conscientes a través de acciones simples.