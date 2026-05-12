Los odontólogos coinciden: esta bebida muy consumida mancha más los dientes que el café

El café suele aparecer como el gran enemigo de los dientes blancos, pero especialistas en odontología advierten que hay una bebida todavía más agresiva para la salud bucal : el vino tinto. Diversos estudios citados por la American Dental Association señalan que sus componentes pueden generar manchas más profundas y difíciles de remover del esmalte dental.

Por Redacción Por Las Redes

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El problema se relaciona con la combinación de taninos, acidez y pigmentos oscuros presentes en esta bebida. Según expertos en salud bucal , estos elementos facilitan que el color se adhiera a los dientes y aumentan el riesgo de decoloración con el paso del tiempo, incluso más que el consumo habitual de café .

Según expertos en odontología , el vino tinto contiene cromógenos, compuestos responsables del color oscuro, además de taninos que facilitan que esos pigmentos se adhieran al esmalte.

A esto se suma la acidez, que vuelve la superficie dental más porosa de manera temporal y facilita la aparición de manchas. En cambio, aunque el café también pigmenta, su composición suele generar un efecto menos agresivo en comparación.

La Mayo Clinic explica que las bebidas ácidas y oscuras son algunas de las principales causas externas de decoloración dental.

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Otros hábitos que agravan el problema

Los especialistas señalan que no solo importa qué se consume, sino también la frecuencia y los hábitos posteriores. Beber vino tinto de forma constante y no higienizar correctamente los dientes aumenta las probabilidades de manchas persistentes.

Además, fumar o consumir bebidas gaseosas oscuras puede potenciar el desgaste del esmalte y empeorar el aspecto dental.

Cómo prevenir manchas en los dientes

Los odontólogos recomiendan enjuagar la boca con agua después de consumir bebidas pigmentadas y evitar cepillarse inmediatamente, ya que el esmalte puede estar sensibilizado por la acidez.

También aconsejan mantener controles periódicos de salud bucal y realizar limpiezas profesionales para remover pigmentaciones superficiales.

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Una advertencia respaldada por especialistas

Aunque el café continúa siendo una bebida asociada a las manchas, cada vez más expertos en odontología coinciden en que el vino tinto puede afectar aún más el color natural de los dientes.

La clave no está en eliminar completamente estas bebidas, sino en moderar su consumo y mantener buenos hábitos de higiene.