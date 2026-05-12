La señal de tránsito con una flecha apuntando hacia abajo a la derecha en diagonal suele aparecer donde la calzada cambia, se divide o hay un obstáculo que obliga a seguir un recorrido específico. En Argentina, corresponde al grupo de señales de sentido de circulación o paso obligado .

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No es una recomendación decorativa ni una simple advertencia. Cuando aparece en un círculo blanco con borde rojo y una flecha negra en diagonal, indica que el conductor debe respetar el derrotero marcado por la flecha.

Según el Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal R.21/R.22 utiliza una flecha para indicar el sentido del tránsito o el paso obligado .

Cuando la flecha está en diagonal, como hacia abajo a la derecha, suele indicar que el vehículo debe pasar por el lado señalado, especialmente frente a obstáculos fijos, canalizadores o divisiones de calzada.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco y una flecha apuntando hacia abajo (2)

La normativa aclara que la variante R.22 se usa para indicar derroteros y se emplaza en obstáculos fijos o canalizadores de tránsito, como único sentido de circulación asignado a la vía.

Por qué no hay que confundirla con una advertencia común

La forma y los colores importan. Si la señal tiene círculo blanco, borde rojo y flecha negra, transmite una obligación de circulación. No está solo avisando que hay algo adelante.

En cambio, las señales preventivas suelen tener fondo amarillo y forma de rombo. Esas advierten un riesgo, pero no siempre imponen una maniobra obligatoria.

Por eso, al verla, el conductor debe ajustar la trayectoria antes de llegar al obstáculo. Esperar al último momento puede generar maniobras bruscas o roces con otros vehículos.

Dónde puede aparecer

Esta señal puede colocarse en isletas, separadores, obras, bifurcaciones, accesos, salidas, rotondas o sectores donde el tránsito debe canalizarse hacia un lado específico.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco y una flecha apuntando hacia abajo (1)

También puede aparecer en caminos donde hay elementos rígidos cerca de la calzada, como defensas, columnas, cordones altos o desvíos temporales.

Qué debe hacer el conductor

La conducta correcta es seguir la dirección indicada por la flecha, reducir la velocidad si el espacio es angosto y evitar invadir el lado contrario al señalado.

También conviene mirar si hay otras señales complementarias, conos, balizas, demarcación horizontal o carteles de obra. La flecha puede formar parte de un sistema más amplio de canalización.