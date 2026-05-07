La señal de tránsito con un número 5 dentro de un cuadrado blanco con borde negro tiene un significado específico en Argentina. No indica que haya que circular a 5 km/h ni que se trate necesariamente del kilómetro 5: identifica una ruta provincial .

Así es el edificio de El Encargado: fachada sobria, balcones amplios, y detalles de mediados del siglo pasado

Más de 7 mil colombianos combaten en Ucrania y el presidente advierte: "están muriendo sin motivo"

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, el número de una ruta provincial se representa en color negro, sobre un cuadrado blanco con borde negro. En este caso, el cartel señala la Ruta Provincial 5 , o una referencia vinculada a esa ruta.

La señal informa que la vía por la que se circula, se cruza o se toma pertenece a la red provincial de caminos . Su función principal es orientar, no imponer una prohibición.

Por eso se la considera una señal informativa. Ayuda al conductor a confirmar que está en la ruta correcta o que se aproxima a un cruce donde aparece esa ruta.

Qué significa la señal de tránsito con un número 5 dentro de un cuadrado blanco (1)

En la imagen, el número 5 no es una advertencia aislada. Es la denominación de la ruta. Si estuviera acompañada por flechas, nombres de destinos o distancias, completaría la información de orientación.

Por qué se confunde con velocidad o kilometraje

La confusión aparece porque el cartel muestra solo un número. Muchos conductores asocian cualquier número en la vía con velocidad máxima, distancia o kilómetro.

Pero las señales de velocidad máxima tienen otro diseño: suelen ser circulares, con fondo blanco, borde rojo y número negro. En cambio, la ruta provincial aparece en un cuadrado blanco.

El mojón kilométrico también es distinto. La normativa lo describe como un pilar o placa que indica la distancia al punto de origen de la vía. No cumple la misma función que el escudo o identificador de ruta.

Dónde puede aparecer

Este tipo de señal puede verse al costado de la ruta, en cruces, empalmes, accesos o carteles de orientación. Sirve para confirmar el nombre de la vía o anticipar una conexión con otra ruta.

También puede aparecer junto a señales verdes de destino y distancia. En ese caso, el número ayuda a identificar por qué ruta se llega a una localidad, paraje o zona determinada.

Qué significa la señal de tránsito con un número 5 dentro de un cuadrado blanco (2)

En viajes largos, estas señales son útiles para evitar desvíos. Si el GPS falla o hay baja señal, identificar la ruta provincial correcta puede ser clave para mantener el recorrido.

Qué debe hacer el conductor al verla

La conducta no es frenar ni reducir velocidad por esa señal en sí misma. Lo correcto es tomarla como una referencia de ubicación y circulación.