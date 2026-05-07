Más de 7 mil colombianos combaten en Ucrania y el presidente advierte: "están muriendo sin motivo"

El presidente Gustavo Petro confirmó que miles de exmilitares combaten bajo contrato en una guerra prohibida por ley, mientras las familias denuncian trampas salariales.

La guerra entre Ucrania y Rusia succiona silenciosamente el capital militar de Colombia. Un contingente de siete mil nacionales, entrenados bajo estándares internacionales, abandonó sus hogares atraídos por sueldos que multiplican sus ingresos locales. Sin embargo, lo que parece una salida económica termina en capturas, condenas extremas o una repatriación que cuesta miles de dólares.

El presidente Gustavo Petro fue tajante al respecto en sus redes sociales: “Hay 7.000 hombres de Colombia entrenados militarmente, luchando en una guerra ajena y muriendo sin causa en Ucrania. No queremos exportar muerte. El mercenario está prohibido por ley”. Esta postura marca un viraje en la política exterior que busca frenar el éxodo de uniformados hacia empresas militares privadas.

image El negocio del riesgo y la trampa salarial La motivación económica es el factor determinante, pero la oferta tiene condiciones que muchos descubren tarde. Edward Vanegas, un combatiente en recuperación, reveló que el sueldo base ronda los 2 millones de pesos colombianos. Para alcanzar los 12 millones prometidos, el soldado debe entrar efectivamente a la posición de combate en el frente. Si el efectivo se mantiene en segunda línea o tareas de apoyo, la paga se reduce drásticamente.

A pesar de que el personal militar colombiano es calificado como "tan bueno como cualquiera de la OTAN", su contratación resulta económica para el presupuesto ucraniano debido a la debilidad del peso colombiano. Esta ventaja técnica los expone a los mayores peligros: ataques de drones kamikaze y artillería pesada que ya dejaron un saldo trágico de soldados mutilados y desaparecidos.

image El estatus jurídico de estos hombres es una zona gris. Rusia ya emitió condenas de hasta 13 años de cárcel para exmilitares colombianos capturados, tratándolos como mercenarios en tribunales sin garantías procesales. Mientras tanto, las familias en Colombia enfrentan la incertidumbre administrativa y costos de repatriación que oscilan entre los 4.500 y 7.000 dólares.