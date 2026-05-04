4 de mayo de 2026 - 15:50

Tragedia en Colombia: un Monster Truck perdió el control, embistió a 41 personas y dejó 3 muertos

Varios videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que la camioneta atropella a decenas de personas. Imágenes sensibles.

El Monster Truck que atropelló a decenas y mató a tres personas, entre ellas una niña de 10 años.

El Monster Truck que atropelló a decenas y mató a tres personas, entre ellas una niña de 10 años.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un evento de Monster Truck terminó en tragedia en Colombia, cuando una camioneta de la exhibición perdió el control y se dirigió directamente hacia el público, generando escenas de desesperación entre los asistentes. El episodio dejó al menos 3 personas fallecidas y cerca de 38 heridos, varios de ellos graves.

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El hecho ocurrió en el predio conocido como Bulevar Rose, de la ciudad de Popayán. De acuerdo con la reconstrucción inicial, informada por el gobernador local, la conductora atravesó una zona de contención mientras realizaba una maniobra acrobática y terminó dirigiéndose hacia el sector donde estaba la gente.

Imágenes sensibles: videos del trágico momento

El momento fue registrado por los asistentes y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la gente afectada solicita auxilio de inmediato, mientras que otros testigos intentan reanimar a las víctimas que no responden.

En medio del caos, algunos lograron escapar, pero otras personas fueron alcanzadas por el vehículo de tamaño prominente e incluso quedaron debajo de sus ruedas. La situación provocó pánico generalizado y obligó a una reacción inmediata de quienes estaban en el lugar.

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Los bomberos, personal médico y efectivos policiales desplegaron un intenso operativo para asistir a todas las víctimas y coordinar los traslados a los hospitales. Las tareas se centraron en estabilizar a los heridos en el lugar antes de derivarlos. Sin embargo, algunos de ellos tenían lesiones severas.

Por su parte, la Policía inició una investigación para determinar cómo se produjo el incidente y si el evento contaba con las medidas de seguridad necesarias. También se busca establecer posibles responsabilidades en la organización del espectáculo.

Según informó Infobae, usuarios denunciaron fallas en las medidas de seguridad y señalaron que el lugar no era apto. También se mencionó que el apoyo de las autoridades fue insuficiente. Por ahora, estas versiones circulan en redes mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades.

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