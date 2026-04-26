Ya es oficial: el Gobierno confirmó nuevas condiciones para el servicio militar obligatorio de la clase 2008

Las Fuerzas Armadas de Colombia confirmaron que los jóvenes nacidos en el año 2008 deberán cumplir con el servicio militar obligatorio al alcanzar la mayoría de edad. El Gobierno establece una permanencia de doce meses para bachilleres y ofrece una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente.

El llamado a las filas para la cohorte de 2008 marca un hito en la planificación de defensa nacional de este año. Los ciudadanos colombianos que cumplen 18 años deben presentarse ante el Ejército Nacional para definir su situación jurídica y militar, un paso administrativo ineludible para los hombres en el país.

La duración de esta obligación no es uniforme para todos los ciudadanos. Según las directrices vigentes, aquellos jóvenes que ya cuentan con su título de bachiller prestarán el servicio durante un periodo de 12 meses . Sin embargo, para quienes no han finalizado sus estudios secundarios, el tiempo de permanencia se extiende hasta los 18 meses, periodo en el cual también realizan tareas de apoyo logístico, vigilancia y programas comunitarios.

Este sistema se sostiene bajo el marco de la Ley 1861 de 2017. Esta normativa buscó transformar el antiguo modelo de reclutamiento para adaptarlo a las necesidades actuales del Estado , priorizando la profesionalización y la mejora de las condiciones de vida del soldado. El objetivo es que el paso por las instituciones militares no sea solo un deber, sino una etapa de formación con garantías económicas que permitan al joven reincorporarse a la vida civil con un respaldo financiero tangible.

image

En cuanto a las compensaciones, el Gobierno nacional ha ajustado los montos para que los soldados reciban una bonificación mensual cercana al valor de un salario mínimo. Además del pago en efectivo, el Estado garantiza la alimentación completa, el alojamiento, los uniformes necesarios y la cobertura total en servicios de salud durante todo el tiempo que dure el servicio militar. Al finalizar el ciclo de incorporación, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento y apoyo para su reintegración.

Quiénes pueden quedar exentos de la convocatoria

Aunque la norma general establece la obligatoriedad para los hombres de entre 18 y 24 años, existen causales específicas para no realizar el servicio. La legislación contempla exenciones para personas con discapacidades físicas comprobables o condiciones médicas severas que impidan cumplir con las exigencias de la vida militar. También quedan fuera del llamado los hombres casados, quienes tengan hijos a cargo o aquellos que sean el único sustento económico de sus padres o hermanos.

image

Las comunidades indígenas también poseen un régimen especial que respeta su autonomía territorial, permitiendo que sus miembros que habitan en sus territorios queden exentos. Por otro lado, las mujeres en Colombia mantienen un estatus de voluntariedad; pueden presentarse si desean formar parte de las Fuerzas Armadas o de programas de apoyo institucional, pero no enfrentan sanciones legales ni la obligación de tramitar su situación militar como los hombres.

Para aquellos que no aplican a las excepciones pero deciden no prestar el servicio por otras razones, la ley permite en ciertas situaciones el pago de una cuota de compensación militar. Este trámite administrativo permite regularizar el estado legal frente a las autoridades sin necesidad de cumplir con el tiempo en los cuarteles, cerrando así el ciclo de obligaciones para los ciudadanos de la clase 2008 que buscan definir su situación.