Generación Z: cómo se relacionan con el dinero los nativos digitales

La Generación Z -nacida entre fines de los años 90 y principios de los 2010- está protagonizando un cambio estructural en la manera de entender y manejar el dinero . Criados en plena era digital, su vínculo con las finanzas está mediado casi exclusivamente por aplicaciones móviles, códigos QR, redes sociales e influencers especializados . El efectivo , para muchos, es apenas una anécdota.

A diferencia de generaciones anteriores, su primer acercamiento al dinero no fue físico, sino virtual. Plataformas fintech, billeteras digitales y bancos 100% online se convirtieron en herramientas cotidianas que manejan con naturalidad desde el celular. La inmediatez, transparencia y trazabilidad de estas soluciones encajan con su estilo de vida y sus expectativas.

“Sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional, pueden enviar y recibir dinero, pagar servicios, dividir gastos y hasta invertir en pocos clics. La inmediatez, transparencia y trazabilidad que ofrecen estas herramientas encajan perfectamente con sus hábitos y expectativas. A diferencia de lo que ocurría antes, hoy el dinero es visualizado en tiempo real, administrado desde el celular y sin barreras físicas”, señaló Sebastián Siseles, CEO de la billetera digital Vesseo .

Más que simples consumidores, los jóvenes Z están transformando el ecosistema financiero. Valoran las experiencias simples, ágiles y personalizadas , rechazan la burocracia y tienen facilidad para adoptar (y abandonar) productos digitales.

Esta dinámica obliga a bancos tradicionales y fintechs a adaptarse rápidamente , desarrollando propuestas centradas en la experiencia del usuario y compatibles con su estilo de vida digital.

Además, la educación financiera también se digitalizó. TikTok, YouTube, podcasts, newsletters y cuentas de “finfluencers” reemplazaron a la escuela y la charla familiar como espacios de aprendizaje. Hoy aprenden a ahorrar, invertir, evitar estafas y planificar objetivos económicos a través de contenidos breves, visuales e interactivos. Incluso las propias billeteras digitales cumplen un rol pedagógico al ofrecer funciones que clasifican gastos, muestran estadísticas y sugieren mejoras en el consumo.

Nuevas nociones sobre ahorro, inversión y crédito

Aunque mantienen algunos valores heredados -como la importancia del ahorro-, la Gen Z incorpora de manera natural conceptos que otras generaciones aprendieron de grandes: criptomonedas, finanzas descentralizadas, historial crediticio, diferencia entre gasto e inversión.

Y lo hacen desde muy jóvenes: a los 15 años muchos ya toman decisiones responsables sobre su dinero sin haber pisado un banco.

Con una mirada crítica, tecnológica y global, no solo adoptan soluciones digitales, sino que las exigen, las optimizan e incluso las crean. Este protagonismo los convierte en un público clave para el desarrollo de nuevas herramientas financieras.

“A medida que se insertan en el mundo laboral y acceden a mayores ingresos, la relación con su dinero seguirá siendo 100% digital, exigiendo a las empresas financieras una adaptación constante. Aquellas entidades que no comprendan esta lógica corren el riesgo de volverse obsoletas ante un público que ya no concibe otra forma de operar. La plata ya no se guarda bajo el colchón: hoy se cuida, se multiplica y se administra desde la palma de la mano”, agregaron desde Vesseo.

La Gen Z no solo cambia la forma en que se usa el dinero: está reescribiendo las reglas del juego financiero. Su confianza ya no reside en las instituciones tradicionales, sino en la tecnología. Y en ese terreno, se mueven con total soltura.