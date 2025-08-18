AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir pagando $218.000

Con el simulador de Banco Nación y Provincia podés saber si accedés a un crédito ANSES, el monto disponible y la cuota estimada en segundos.

Los préstamos pueden solicitarse desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos de 12 a 72 meses.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) permite a titulares de AUH, SUAF y jubilados acceder a créditos de manera ágil a través de simuladores online disponibles en Banco Nación y Banco Provincia. Estas herramientas calculan automáticamente si se califica para el préstamo y cuál sería el monto y la cuota mensual estimada.

El sistema digital simplifica el acceso al crédito para sectores históricamente excluidos del sistema financiero formal. Solo se requiere contar con número de CUIL, clave digital activa y cobrar la asignación en el banco correspondiente.

Jubilados ANSES.jpg Todo el trámite se realiza de forma digital y sin intermediarios, a través de las apps y home banking oficiales. Freepik Cómo saber si podés acceder a un crédito ANSES y cuánto podés pedir El simulador de Banco Provincia permite conocer en segundos las condiciones de un préstamo. Por ejemplo, para un crédito de $2.600.000 en 24 meses, la cuota inicial estimada es de $218.464. Para acceder a esa financiación, el ingreso requerido estimado es de $624.183.

Además, el sistema informa que el préstamo se paga en 24 cuotas (dos años) con una tasa fija del 79%, lo que equivale a un costo anual total efectivo cercano al 115%. Estos datos son solo de referencia, ya que la aprobación definitiva depende de la situación crediticia del solicitante.

image El simulador online muestra al instante si los titulares de AUH, SUAF y jubilados califican para un crédito ANSES. El simulador también permite ajustar variables: se puede elegir un monto menor, desde $100.000, y definir plazos que van de 12 a 72 meses. De esa manera, el usuario puede calcular en cada caso cuál sería la cuota mensual estimada y confirmar si su ingreso se ajusta al requisito mínimo exigido.

Requisitos para pedir un crédito si cobrás AUH o SUAF Para acceder al préstamo, el solicitante debe: Ser titular de AUH o SUAF

Cobrar la asignación en Banco Nación o Provincia

Tener una cuenta activa a su nombre

Ser mayor de 18 años y residir legalmente en Argentina

No superar el tope de ingresos de $317.800 según el salario mínimo de julio 2025 Los bancos pueden evaluar otros factores como historial crediticio o situaciones financieras irregulares. Con el simulador, se puede verificar todo de manera rápida y decidir si avanzar con la solicitud del crédito ANSES.