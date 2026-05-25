La UIA celebró la decisión de reducir las retenciones a la exportación de productos industriales

El jueves, en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció una baja de las retenciones al agro , pero también a la industria . Se trata de un esquema de reducción progresiva, hasta llegar a 0% en junio de 2027. La medida fue celebrada por la Unión Industrial Argentina (UIA) .

La entidad industrial evaluó, en un comunicado, que “la decisión anunciada avanza en el sentido correcto, ya que contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”. Añadieron que seguirán “trabajando junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en una agenda que permita seguir reduciendo costos, eliminando distorsiones y fortaleciendo la competitividad de la industria argentina”.

Milei detalló que, a partir de julio de 2026 y hasta junio de 2027 , van a ir reduciendo las retenciones a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias hasta llegar a 0% . En su discurso, también señaló que las exportaciones crecieron un 33,6% (interanual en abril) y destacó que, específicamente, las ventas al exterior de las manufacturas de origen industriales aumentaron un 43,3%, y las de origen agropecuario, un 14,1%.

El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo , precisó, en una conferencia de prensa, que la medida plantea una baja progresiva mensual a lo largo de 12 meses para la industria Automotriz ; Petroquímica, Química, Caucho; Maquinaria y Equipos ; y el resto.

La alícuota actual para estos sectores es del 4,5% y la reducción será del 0,375% mensual, lo que permitirá alcanzar la eliminación total en junio de 2027. El funcionario explicó que esto beneficia a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

En mayo de 2025, el Gobierno nacional ya había eliminado los derechos de exportación para el 88% de los productos industriales, lo que implicó una mejora en la rentabilidad para casi el 40% de las empresas exportadoras argentinas.

Sin embargo, desde la UIA recordaron que todavía están vigentes las siguientes alícuotas a la exportación:

Captura de pantalla 2026-05-25 101405

La eliminación total había sido uno de los principales planteos realizados por la entidad cuando se reunieron con el ministro de Economía, el martes pasado. Esto, ya que consideran que se trata de “una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado”.

Ganar competitividad

Mauricio Badaloni, integrante de la comisión directiva de la UIA, manifestó que se tienen que corregir las asimetrías que existen con otros países para que se pueda ver el potencial de la industria local. “Estamos muy complicados con los impuestos, las tasas, las regulaciones”, señaló y destacó que las provincias y los municipios suman a este panorama complejo.

En esta línea, señaló, a modo de ejemplo, que la alícuota de ingresos brutos para el financiamiento es del 7% en Mendoza y que el sellado de los créditos tiene una de 1,75%. “Eso no existe en el resto del mundo y eso encarece nuestro producto”, planteó.

Badaloni subrayó que es difícil competir con mercaderías como las que vienen de China, que no sólo no tienen la carga impositiva de la producción argentina, sino que reciben devoluciones de impuestos. Esto, apuntó, resta competitividad, por lo que celebran que empiecen a reducirse los costos y las distorsiones.

Cuánto aporta la industria

La UIA indicó que la industria argentina aporta en promedio el 26,6% del total de los principales impuestos del país y que, solo por IVA, uno de cada tres pesos que recauda el Estado proviene de la actividad industrial.

Asimismo, resaltaron que la competitividad -que “resulta fundamental para un sector que compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal”- requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. En esta línea, señalaron que es fundamental que, así como el Gobierno nacional avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, las provincias y los municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción.

Actividad industrial

En marzo, el índice de producción industrial manufacturero, que releva el Indec, mostró una suba del 5% interanual, aunque en el acumulado del primer trimestre de 2026, la baja fue del 2,3% en comparación con los tres primeros meses de 2025.

Los sectores que más crecieron en marzo -con respecto al mismo mes del año pasado- fueron: Madera, papel, edición e impresión (+12,8%); Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (+12%); Alimentos, bebidas y tabaco (+8,4%); y Automotores y otros equipos de transporte (+10,1%). En cambio, cayó considerablemente Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-12,9%).

En cuanto a la evolución por sectores de la industria en el primer trimestre, mejoraron su actividad sólo Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (+6%); Madera, papel, edición e impresión (+3,8%); y Alimentos, bebidas y tabaco (+0,2%).

Como contraparte, tuvieron marcadas caídas Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-18,4%); Otros equipos, aparatos e instrumentos (-17,8%); Automotores y otros equipos de transporte (-12,4%); y Productos de metal, maquinaria y equipo (12,2%).

El informe de actualidad industrial que elabora el Centro de Estudios de la UIA había estimado una evolución un poco inferior para marzo: una suba de la actividad industrial del 3,6% interanual, pero resaltando que este incremento se explica en gran medida por el bajo nivel de comparación, de marzo de 2025. En cambio, estaría un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. También habían señalado que el primer trimestre cerraría con una baja del 2,7% con respecto al mismo periodo del año pasado.

image

Cómo evoluciona cada sector

El documento de la UIA precisa que la producción vinculada a la construcción creció en marzo, en comparación con febrero (sin estacionalidad): los despachos de cemento aumentaron 5,2% y el Índice Construya, 1,3%. Sin embargo, estos indicadores están un 19,7% y un 30,5% por debajo, respectivamente, de los de 2022.

La producción de autos, en tanto, tuvo una recuperación mensual de 12,6%, pero muestra un desempeño menor al primer trimestre de 2025: -19%. Otro indicador de actividad, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales, mostró un crecimiento del 11%, pero por un bajo desempeño en febrero.

También mejoró la producción de acero y metalmecánica (+30% y +1,5%). Asimismo, mostraron un repunte los datos del sector de alimentos y bebidas: faena vacuna (+3,3%), producción láctea (+4,6%), y molienda de oleaginosas (+30%). Por el contrario, el patentamiento de maquinaria industrial cayó 6,3% mensual en marzo, profundizando la contracción durante el primer trimestre (-8,1%).

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una caída mensual de 1,5%. Como contraparte, aumentó la liquidación de divisas del sector agroindustrial (+54,2% sin estacionalidad), impulsado por factores estacionales vinculados a la cosecha.