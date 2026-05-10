Industria y construcción: números más alentadores

De acuerdo con el reporte oficial, ambos sectores se recuperaron en marzo un 5% y un 12,7% respecto del mismo mes del año pasado. De 16 ramas industriales, 10 tuvieron una mejora y las que más crecieron fueron madera, petróleo y alimentos. Mientras tanto, el rubro de refacciones impulsó la actividad en la construcción.

En el gobierno nacional celebraron los recientes datos, aunque para muchos expertos en economía aún hay señales de debilidad que deberían ser superadas para que se pueda asegurar un reacomodamiento real en ambos sectores. No obstante, debe recordarse que tanto la industria como la construcción, que habían mostrado sensibles caídas en febrero, ya habían mejorado auspiciosamente en marzo.

El empresariado de ambos sectores mira con especial atención el citado repunte porque las experiencias no han sido buenas en los últimos tiempos, dominados por un cuadro recesivo, de retracción del consumo. Esto llevó a ambas especialidades a un “piso” con expectativas de crecimiento a mediano plazo, pero debiendo confrontar con dificultades operativas y costos elevados.

Es válida la expectativa en nuestra provincia, donde los sectores de la pequeña y mediana empresa vienen reiterando reclamos tanto a las autoridades provinciales como a las nacionales ante la baja de la actividad que llevan a cabo en los últimos meses.

En esa línea, y con el propósito de activar la producción, el gobierno de Mendoza avanza en la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Nación (RIMI), con el que se busca sumar beneficios impulsados por la Provincia, como estabilidad impositiva, financiamiento, capacitación y prioridad en parques industriales. El principal objetivo, impulsar la radicación de empresas que, por añadidura, generen actividades y mano de obra.

Y no se debe dejar de lado la línea conductora que va trazando la minería. Como quedó reflejado en el trascendente encuentro desarrollado en San Juan, esa creciente actividad, que va tomando impulso también en nuestra provincia, se viene destacando entre las industrias que se potencian bajo la reestructuración macroeconómica encarada por el gobierno nacional, en total armonía con administraciones provinciales que, como la de Mendoza, advierten la necesidad de consolidar el prometido efecto multiplicador.

En dicho contexto trascendió gratamente que en el predio de la Expo San Juan Minera se haya destacado la presencia de una elevada cantidad de empresarios mendocinos de pymes, cámaras y proveedores en general, atraídos por el esperado efecto de la minería. Una demostración de interés regional que debe servir para que autoridades y empresarios locales valoren el avance que va logrando dicha industria en nuestra provincia.