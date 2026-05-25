ANSES confirmó pago de Becas Progresar en mayo 2026: cuánto se cobra y cómo consultar si recibo el pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en su página oficial que el martes 26 de mayo de 2026 realizará un pago a titulares de Becas Progresar . El mismo corresponde a estudiantes que tenían montos adeudados del programa.

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Los beneficiarios de las Becas Progresar recibirán una nueva acreditación de ANSES en los próximos días, según el calendario de pagos confirmado para mayo de 2026. El depósito corresponde a estudiantes que ya fueron aprobados dentro de la convocatoria vigente y mantienen activa la prestación educativa.

El programa mantiene pagos mensuales y una retención anual sujeta a regularidad académica.

Mientras avanzan las acreditaciones, crecen las consultas sobre cuánto se cobra este mes y cómo consultar si recibo el pago . El programa incluye a alumnos de nivel obligatorio, terciario, universitario, enfermería y formación profesional que cumplen con las condiciones académicas y socioeconómicas exigidas.

ANSES informó que el martes 26 de mayo continuará con el cronograma de pagos de las Becas Progresar . La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada estudiante al momento de completar la inscripción.

El beneficio está orientado principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años dentro de la línea Progresar Obligatorio, aunque algunas categorías contemplan límites de edad más amplios. También existen líneas específicas para estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de enfermería.

Créditos ANSES.jpg Los beneficiarios pueden consultar si cobran ingresando con CUIL en la web oficial de ANSES.

Durante mayo de 2026, los montos vigentes del programa son:

$35.000 brutos

$28.000 netos , correspondientes al 80% mensual que deposita ANSES

, correspondientes al 80% mensual que deposita ANSES 20% retenido, que se paga posteriormente tras la certificación de alumno regular

Desde el organismo remarcaron que el monto final puede variar según la línea de beca y el nivel educativo de cada beneficiario. Además, quienes acceden por primera vez al programa podrían cobrar sumas acumuladas de meses anteriores.

Cómo consultar si recibo el pago de las Becas Progresar

Para verificar si el pago ya fue asignado, los estudiantes deben ingresar al sitio oficial de ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar la fecha de acreditación y el estado actualizado del beneficio.

También es posible revisar el estado de la beca desde la plataforma Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada, si existen observaciones pendientes o si el pago ya fue emitido.

La inscripción a las Becas Progresar 2026 sigue habilitada para distintas líneas del programa educativo. Entre los requisitos más importantes se encuentran acreditar regularidad escolar, cumplir con las condiciones académicas y no superar el tope de ingresos familiares establecido.