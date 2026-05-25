25 de mayo de 2026 - 12:10

ARCA confirmó una prórroga para Ganancias y Bienes Personales: cuáles son las nuevas fechas

ARCA extendió los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular para personas humanas y sucesiones indivisas.

La prórroga de ARCA alcanza a las declaraciones juradas y pagos del período fiscal 2025.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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La medida fue publicada a través de la Resolución General 5851/2026 en el Boletín Oficial y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de contribuyentes y responsables.

Con esta decisión, las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas por estos tributos tendrán más tiempo para completar los trámites previstos originalmente para junio.

ARCA
Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular podrán presentarse hasta fines de julio.

Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular podrán presentarse hasta fines de julio.

Cuáles son las nuevas fechas que fijó ARCA para Ganancias y Bienes Personales

De acuerdo con la información difundida por el estudio Comellas & Asociados, la prórroga excepcional alcanza a las declaraciones juradas y pagos correspondientes al período fiscal 2025.

Las nuevas fechas establecidas por ARCA son las siguientes:

  • Ganancias y Bienes Personales: presentación de la declaración jurada y pago del saldo hasta el lunes 27 de julio de 2026, inclusive.
  • Impuesto Cedular: declaración jurada y pago del saldo hasta el 27 de julio de 2026, inclusive.
  • Declaraciones juradas informativas sobre bienes al 31 de diciembre: plazo hasta el 31 de julio de 2026, inclusive.

Desde Comellas & Asociados explicaron que la decisión “responde a pedidos realizados por entidades representativas de profesionales en ciencias económicas, que plantearon la necesidad de contar con más tiempo para una correcta confección de las declaraciones juradas anuales”.

Además, remarcaron que estos plazos “reemplazan, de manera excepcional, el cronograma general previsto por la normativa vigente en función de la terminación de la CUIT”.

ARCA Amplia Plazo Ganancias Personas Humanas

En paralelo, un grupo de contadores y tributaristas mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, para analizar la implementación del nuevo régimen de Ganancias Simplificada.

Tras el encuentro, Caputo publicó en X: “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de Inocencia Fiscal”.

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El ministro agregó: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen. También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”.

Qué impuesto quedó afuera de la prórroga de ARCA

A pesar de la extensión dispuesta por ARCA, el Impuesto sobre los Bienes Personales por Acciones y Participaciones Societarias no fue incluido en la prórroga y mantiene su cronograma original.

En este caso, la obligación debe ser cumplida directamente por la sociedad emisora, que actúa como responsable sustituto. Las fechas de presentación continúan previstas para el 11, 12 y 16 de junio, según terminación de CUIT, mientras que el pago deberá realizarse el día hábil siguiente.

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