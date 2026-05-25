Empleadas domésticas: cuánto cobran las niñeras en junio de 2026 con el nuevo aumento

El Ministerio de Ministerio de Capital Humano oficializó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas y confirmó cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos durante junio de 2026 . La actualización forma parte del acuerdo paritario definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

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El esquema incluye subas acumulativas entre abril y julio , además de la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico. También se actualizó el adicional por zona desfavorable, que desde abril pasó a representar el 31% sobre el salario mínimo de cada categoría.

Las niñeras y cuidadores de adultos se encuadran dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas . Con el aumento oficializado para junio, los salarios mínimos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Las niñeras forman parte de la categoría asistencia y cuidado de personas.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron un incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos conformados del 1,8% para abril 2026, del 1,6% para mayo, del 1,5% para junio, y del 1,4% para julio.

Además, la cartera detalló que se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 en el mes de abril y el 50% restante en el mes de julio.

Cuánto cobra una niñera por 4 horas diarias en junio de 2026

Para una jornada de 4 horas por día, 5 días a la semana, los valores aproximados para una niñera en junio son:

Con retiro: alrededor de $308.974 mensuales

alrededor de Sin retiro: cerca de $343.621 mensuales

Estos montos se calculan tomando como referencia el valor por hora vigente y una jornada mensual promedio.

Escala completa de sueldos para empleadas domésticas en junio de 2026

Supervisores

Supervisores/as con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales

Supervisores/as sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales

Personal para tareas específicas

Personal para tareas específicas con retiro: $4.083,25 por hora y $499.868,27 mensuales

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.453,25 por hora y $553.536,65 mensuales

Caseros

Caseros: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Sueldo empleadas domésticas Los nuevos valores incluyen aumentos acumulativos definidos hasta julio.

Asistencia y cuidado de personas

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales

Personal para tareas generales

Personal para tareas generales con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,92 mensuales

Personal para tareas generales sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de las empleadas domésticas

El salario final puede incrementarse con adicionales obligatorios establecidos por ley:

Antigüedad: se suma un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador.

se suma un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador. Zona desfavorable: corresponde un adicional del 31% para trabajadoras de provincias patagónicas y Patagones.

corresponde un adicional del 31% para trabajadoras de provincias patagónicas y Patagones. Horas extras: 50% de recargo en días hábiles. 100% de recargo los sábados después de las 13, domingos y feriados.



El nuevo acuerdo también incorporó una cláusula que habilita negociar salarios superiores a los mínimos oficiales.

Cómo hacer un recibo de sueldo digital para empleadas domésticas en ARCA

Los empleadores pueden generar el recibo digital de trabajadoras de casas particulares a través del portal de ARCA. El trámite se realiza online y permite emitir el comprobante mensual de manera oficial.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Casas Particulares de ARCA con CUIL, CUIT o CDI y Clave Fiscal .

. Una vez dentro del sistema, seleccionar a la trabajadora registrada.

Hacer clic en la opción “Generar recibo sueldo” .

. Verificar que todos los datos personales y laborales estén correctos antes de continuar.

Completar el período a liquidar, indicando fecha “desde” y “hasta”.

Informar la modalidad de pago y la remuneración correspondiente.

Cargar las horas trabajadas durante el mes.

Incorporar, en caso de corresponder, conceptos adicionales como: aguinaldo, vacaciones, horas extras, otros adicionales, observaciones.

Asociar el recibo al comprobante o número de pago realizado.

Confirmar la generación del documento dentro del sistema.

Descargar el recibo digital emitido para guardarlo o imprimirlo.

El comprobante sirve como constancia formal del pago y permite mantener registrada correctamente la relación laboral.