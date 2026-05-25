Empleadas domésticas: cuánto cobran las niñeras en junio de 2026 con el nuevo aumento

El Ministerio de Ministerio de Capital Humano oficializó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas y confirmó cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos durante junio de 2026. La actualización forma parte del acuerdo paritario definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
El esquema incluye subas acumulativas entre abril y julio, además de la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico. También se actualizó el adicional por zona desfavorable, que desde abril pasó a representar el 31% sobre el salario mínimo de cada categoría.
Cuánto cobran las niñeras y cuidadores en junio de 2026
Las niñeras y cuidadores de adultos se encuadran dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas. Con el aumento oficializado para junio, los salarios mínimos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Desde el Ministerio de Capital Humano informaron un incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos conformados del 1,8% para abril 2026, del 1,6% para mayo, del 1,5% para junio, y del 1,4% para julio.
Además, la cartera detalló que se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 en el mes de abril y el 50% restante en el mes de julio.
Cuánto cobra una niñera por 4 horas diarias en junio de 2026
Para una jornada de 4 horas por día, 5 días a la semana, los valores aproximados para una niñera en junio son:
- Con retiro: alrededor de $308.974 mensuales
- Sin retiro: cerca de $343.621 mensuales
Estos montos se calculan tomando como referencia el valor por hora vigente y una jornada mensual promedio.
Escala completa de sueldos para empleadas domésticas en junio de 2026
Supervisores
- Supervisores/as con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales
- Supervisores/as sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales
Personal para tareas específicas
- Personal para tareas específicas con retiro: $4.083,25 por hora y $499.868,27 mensuales
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.453,25 por hora y $553.536,65 mensuales
Caseros
- Caseros: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales
Sueldo empleadas domésticas
Los nuevos valores incluyen aumentos acumulativos definidos hasta julio.
Asistencia y cuidado de personas
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales
Personal para tareas generales
- Personal para tareas generales con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,92 mensuales
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales
Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de las empleadas domésticas
El salario final puede incrementarse con adicionales obligatorios establecidos por ley:
- Antigüedad: se suma un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador.
- Zona desfavorable: corresponde un adicional del 31% para trabajadoras de provincias patagónicas y Patagones.
- Horas extras:
- 50% de recargo en días hábiles.
- 100% de recargo los sábados después de las 13, domingos y feriados.
El nuevo acuerdo también incorporó una cláusula que habilita negociar salarios superiores a los mínimos oficiales.
Cómo hacer un recibo de sueldo digital para empleadas domésticas en ARCA
Los empleadores pueden generar el recibo digital de trabajadoras de casas particulares a través del portal de ARCA. El trámite se realiza online y permite emitir el comprobante mensual de manera oficial.
Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar al portal de Casas Particulares de ARCA con CUIL, CUIT o CDI y Clave Fiscal.
- Una vez dentro del sistema, seleccionar a la trabajadora registrada.
- Hacer clic en la opción “Generar recibo sueldo”.
- Verificar que todos los datos personales y laborales estén correctos antes de continuar.
- Completar el período a liquidar, indicando fecha “desde” y “hasta”.
- Informar la modalidad de pago y la remuneración correspondiente.
- Cargar las horas trabajadas durante el mes.
- Incorporar, en caso de corresponder, conceptos adicionales como:
- aguinaldo,
- vacaciones,
- horas extras,
- otros adicionales,
- observaciones.
- Asociar el recibo al comprobante o número de pago realizado.
- Confirmar la generación del documento dentro del sistema.
- Descargar el recibo digital emitido para guardarlo o imprimirlo.
El comprobante sirve como constancia formal del pago y permite mantener registrada correctamente la relación laboral.