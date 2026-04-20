20 de abril de 2026 - 11:30

Impuesto a las Ganancias: ARCA actualiza el régimen simplificado y modifica la declaración jurada

ARCA actualiza el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Conoce qué las novedades en esta nota.

ARCA actualizó el régimen informativo para plataformas digitales y fijó nuevos umbrales para reportar saldos y movimientos.

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Los Andes | Redacción Economía
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A través de la Resolución General 5836/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo avanzó en la implementación de un esquema con información precargada y mayor automatización, en línea con lo previsto por la normativa vigente.

Qué cambia con el nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias de ARCA

La resolución establece que los contribuyentes deberán cumplir con la determinación anual del impuesto tanto en el régimen general como en el simplificado, siguiendo los procedimientos, formas, plazos y condiciones fijados por ARCA.

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Uno de los cambios principales es que la presentación de la declaración jurada será exclusivamente online mediante el servicio “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado”. En ese marco, quienes estén en el régimen general deberán utilizar el formulario F. 711, mientras que los adheridos al régimen simplificado deberán completar el F. 2711.

Además, el organismo incorporó un sistema de datos precargados. Según detalla la norma, esta información proviene de sus bases y de terceros, aunque los contribuyentes podrán “efectuar los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminaciones que consideren pertinentes” antes de presentar la declaración.

Cómo hacer para adherirse al régimen y evitar inconvenientes con ARCA

Para utilizar el régimen simplificado, será obligatorio realizar la adhesión o la ratificación anual dentro de los plazos establecidos. En caso de exclusión o desistimiento, los contribuyentes deberán volver automáticamente al régimen general, lo que puede implicar una mayor carga administrativa.

La normativa también aclara que estas disposiciones alcanzan a quienes opten por el régimen simplificado del período fiscal 2025. Esto se enmarca en la implementación del sistema opcional previsto en la Ley 27.799 y reglamentado por el Decreto 93/2026, con el objetivo de simplificar el cumplimiento del Impuesto a las Ganancias.

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En la práctica, el nuevo esquema apunta a reducir errores y agilizar los tiempos de presentación, aunque obliga a los contribuyentes a revisar cuidadosamente la información precargada antes de validarla, ya que cualquier inconsistencia podría derivar en ajustes o fiscalizaciones posteriores.

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