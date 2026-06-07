Tecnología: cómo se trabaja y emprende desde Mendoza con los desafíos del mundo actual

La tierra del sol y del buen vino es también, desde hace bastantes años, el lugar donde la economía del conocimiento y la tecnología encontró un ecosistema favorable para su crecimiento y desarrollo. Prueba de esto es la existencia de oficinas de empresas de talla global como Globant y Accenture debido, entre otras cosas, a la calidad del recurso humano local formado en las diversas universidades así como a la calidad de vida que muchos valoran de Mendoza.

A esto se suman ecosistemas específicos que se encuentran en el polo TIC así como en otros espacios como Cumbrar en la Rodríguez Peña en donde conviven pequeñas empresas que forman parte de una cooperativa de Economía del Conocimiento . El movimiento tech no solo abarca a emprendimientos de software o hardware sino que atraviesa cada vez más áreas de la economía. Además, se trata de un rubro que “corre” por canales virtuales e internacionales así como a través encuentros específicos que buscan retroalimentarse entre sí.

El sector en argentina es uno de los principales exportadores de servicios, aunque no hay datos específicos sobre la cantidad que exporta cada provincia. Desde el Ministerio de Producción de Mendoza informaron que el sector tecnológico se perfila como un potente motor del ecosistema emprendedor. Esta matriz, destacaron, es diversificada y posee un alto potencial de desarrollo según una encuesta realizada para dimensionar esta área.

Los datos aportados por la “Encuesta de caracterización de emprendedores” mostraron que el 23 % de los emprendedores identifica su emprendimiento con una vertical tecnológica. Entre ellos, se destacan los de comida (foodtech), agricultura (agtech), videojuegos y biotecnología (biotech). En menor medida le siguen los emprendimietnos agroalimentarios (agrifoodtech) y de viajes (traveltech).

Aunque los emprendedores suelen ser personas jóvenes y los tecnológicos podrían tener mayor inclinación a edades menores, la encuesta diferenció el rango etario predominante en las distintas áreas dentro de este tipo de emprendimientos. Los más chicos se ubicaron en el área de videojuegos y en general tienen entre 21 a 30 años. En tanto, los que están entre los 31 y los 40 años se encuentran en mayor cantidad de emprendimientos de agricultura y alimentos.

Las personas que poseen entre 41 y 50 años, se desarrollan mayormente los emprendimientos de viajes y biotecnología finalmente, las personas de entre 21 y más de 60 años predominan en los proyectos agroalimentarios, agrícolas y biotecnológicos. En líneas generales los emprendimientos de alimentos están liderados en mayor medida por mujeres y los agrícolas y de viajes por varones.

Otra característica del perfil de las personas que emprenden en Mendoza es que cuentan con estudios superiores o de posgrado, lo que otorga un alto nivel de profesionalización a las empresas que generan. Además, el 70% de los emprendedores locales planea aumentar su producción en los próximos años. “La mayoría de las empresas tech de Mendoza están en etapas de crecimiento y consolidación”, aseguraron desde el Ministerio de Producción.

Oportunidades y desafíos desde Mendoza

En función de la información aportada por el Gobierno, “el sector tecnológico en Mendoza no es solo software; es innovación aplicada para resolver problemas globales desde nuestra provincia”. Es el caso de Preciso TTM, una empresa que desde Mendoza es la única en América Latina que fabrica un sensor que permite el ahorro de combustible. Gabriel Rodríguez, cofundador de este emprendimiento junto a Emiliano Cejas, contó que luego de un proceso de incubación se les abrió un mundo nuevo. Agregó que hay diversas oportunidades y desafíos al momento de emprender en tecnología en Mendoza.

“En nuestro rubro que es el transporte no hay mucha tecnificación en líneas generales”, contó Rodríguez y sumó que allí se encuentra una gran oportunidad ya que todavía hay mucho por crecer en este contexto. Los retos, en tanto, están atados a la posibilidad que podría abrirse con relación a la dificultad que existe en las empresas –en este caso de transporte- de adopción de nuevas tecnologías. “Al ser algo nuevo, el desafío es mostrar el diferencial de manera clara para el cliente más allá de la innovación que puede haber detrás”, sumó el cofundador de Preciso que funciona el polo Cumbrar de la Rodríguez Peña.

Rodolfo Giro, cofundador de Interbrain, referente del Polo TIC y presidente de la Comisión de Tecnología de la Federación Económica de Mendoza (FEM), valoró que el sistema tecnológico es emprendedor por excelencia. Y agregó que, cada vez más, casi todas las actividades están atravesadas por una base o una pata relacionada con la tecnología. El profesional observó que las oportunidades y los desafíos pueden verse desde varios puntos de vista. En un mercado global que se achica, destacó que la estabilidad es buena para los negocios en general. En este marco, valoró el reciente “acuerdo” entre Estados Unidos y China ya que se trata de situaciones que inciden fuertemente en el sector.

image Fernando Perulan, Guido Taret, Agustín Roby y Juan Manuel Daher de Inspirare consulting.

En este sentido, para Pablo Farreras, CEO de Supportronics, que realiza servicios de ingeniería y soporte tecnológico –con una extensa carrera en consultoría en Alemania y Estados Unidos- destacó que el mundo tuvo un fuerte cambio a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia. Otro hito fue que a partir de 2019, China comenzó a convertirse en un jugador que lo cambió todo a partir de las fuertes inversiones, la competitividad y el modo en que logró ganar mercados.

A nivel nacional, opinó que ahora la Argentina es más respetada en el exterior debido a la estabilidad que atraviesa. En este marco, Farreras sumó que si la actual política continúa se terminará de producir un cambio radical: mientras antes se miraba desde Mendoza al mundo, ahora también se empieza a poner el foco en el mercado nacional en sectores como gas, petróleo, energía y minería.

Los nuevos retos en torno a la inteligencia artificial

En tiempos en que ya casi nada se piensa sin la inteligencia artificial (IA), Juan Manual Daher de Inspirare consulting habló acerca de los desafíos y las oportunidades que hoy vienen de la mano de esta herramienta tan potente como utilizada. Esta empresa formada por dos ingenieros industriales que acompañan a otras firmas a ordenar su gestión y profesionalizar procesos a partir de datos sistematizados. “Tenemos una mirada de procesos y de equipos”, explicó Daher cuyo emprendimiento también funciona dentro del polo Cumbrar.

“La IA es una herramienta que nos vino a ayudar muchísimo, pero si no hay ejecución o no se aplica se trata de un instrumento que puede ir en una dirección sin que uno se lo proponga o lo pueda controlar”, explicó Daher. Entre los productos que ofrecen hay una suerte de programa que ellos llaman “megamente” y que –con la ayuda de la inteligencia artificial- que trabaja con la información de la empresa para recomendar las mejores decisiones de compra, venta o stocks; entre otras variables a considerar.

En este marco, el emprendedor destacó que el desafío más grande que existe hoy tiene que ver con las exageradas expectativas que muchos han depositado en la IA. “Muchos dueños y gerentes creen que la IA va a solucionar todo y dejan de lado la importancia de contar con un equipo capacitado”, destacó el cofundador de Insperare Consulting. Agregó que son los seres humanos quienes deciden y manejan la aplicación de la tecnología y que descansar solamente en la herramienta puede generar riesgos o dificultades en el mediano plazo.

En línea, Rodolfo Giro observó que en la actualidad la IA obliga a replantear los modelos de operaciones del propio negocio porque antes el principal recurso era el talento humano y ahora parte de él puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Su uso implica una gran oportunidad para que muchos emprendan sin estructura, pero también podría convertirse en una amenaza. En línea con Daher, Giro expresó no solo que se trata de una tecnología en constante cambio e innovación sino que también genera una fantasía de facilidad de uso que no siempre es tal.

Aunque sí se trata de algo simple de utilizar, no es cierto que no se precise nada más para llegar a los resultados que se anhelan ni que con la IA se pueda hacer todo sin que se necesite nada o nadie más. “La IA vino para quedarse y amplifica las capacidades humanas, pero no las va a reemplazar íntegramente –y por un buen tiempo- porque hay cuestiones de criterio e integración que solo puede aportar una persona”, resumió el cofundador de Interbrain.

Agregó que la clave en el mundo tecnológico es y ha sido la adaptación constante al cambio ya que algunos lo logran y otros se quedan en el camino. Con relación a las oportunidades, Rodolfo Giro expresó que siempre existen y que parte del desafío emprendedor tiene que ver con encontrarlas como un modo básico de ser y de estar.

Historias mínimas

Lo que comenzó como una pasión por crear cosas y desarrollar tecnología se convirtió en una empresa que creció de manera orgánica y a pulmón. Cuando Gabriel Rodríguez estudiaba ingeniería con Emiliano Cejas y otro amigo, sentaron las bases de lo que fue Preciso TTM, una empresas que trabaja para maximizar los rendimientos en el sector del transporte. Su foco tiene que ver con el corte de raíz del robo y faltantes de combustibles ya que trabajan con un sensor que va en el tanque.

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“De un momento para otro se pueden producir ahorros de hasta 30% de combustibles debido a la sustracción”, contó Rodríguez quien agregó que trabajan con las principales empresas de transporte del país e, incluso, con algunas municipalidades que han mejorado la gestión de sus recursos. No solo trabajan con análisis de datos que cruzan y reportan a sus clientes sino que lograron pasar de solo vender la varilla que mide el combustible en el tanque a desarrollar una plataforma de servicios que ofrece una solución integral que combina hardware, software y monitoreo. “Es una potente herramienta de ahorro para camiones y maquinaria agrícola”, resumió Gabriel Rodríguez.

La historia de Inspirare Consultinh también es de dos ingenieros. En este caso, Juan Manuel Daher y Agustín Roby quienes trabajaron a la par con el uso de datos y la mejora de procesos en una empresa donde Juan Manuel era pasante y Agustín jefe. Tiempo después de aquella experiencia, decidieron emprender juntos y –pese a la ansiedad que les produjo salir de la relación de dependencia- sabían que tenían un gran potencial de trabajo compartido. Mientras Agustín profundizaba en procesos y organización, Daher se especializó en herramientas de análisis e inteligencia de negocios, particularmente en el desarrollo de tableros de control con Power BI.

La combinación de ambas miradas les permitió ofrecer una propuesta diferente: ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones a partir de información confiable y procesos eficientes. Con una cartera inicial de clientes y una visión clara, comenzaron a trabajar con empresas de distintos sectores, aunque hoy cuentan con una fuerte especialización en supermercadismo. Su objetivo va mucho más allá de la tecnología: “Buscamos generar cambios concretos en la forma en que las organizaciones operan y toman decisiones para ser más eficientes en cada área”, definió Juan Manuel.

En tanto, Pablo Farreras aprovechó su experiencia internacional para crear Supportronics, una empresa tecnológica con base en Mendoza que ofrece tecnología y servicios de ingeniería e integración de electrónica y software para maquinaria móvil en el sector agrícola, minero, construcción, transporte y vehículos especiales. Como ingeniero electrónico, trabajó 8 años en Alemania hasta que en 2009 decidió, junto a su esposa mendocina, instalarse otra vez en Mendoza. Ambos dejaron atrás sendas carreras prometedoras y en ascenso, pero se decidieron a emprender.

Al principio comenzó a desarrollar desde Mendoza proyectos de consultoría para empresas internacionales, entre ellas Audi, con la combinación del trabajo remoto y viajes al exterior. Con el tiempo sumó clientes en Estados Unidos, pero la empresa tomó un nuevo impulso cuando identificó una oportunidad en el sector agroindustrial. Tras recorrer ferias especializadas, Pablo detectó que los fabricantes de maquinaria agrícola necesitaban soporte en electrónica, desarrollo de sistemas y proveedores tecnológicos confiables. Así nació Supportronics, con una oficina comercial y técnica en San Pablo, Brasil, y una red de socios tecnológicos en Estados Unidos y Alemania.