El cemento vivo que repara grietas y fisuras por sí solo comienza a ser utilizado por las constructoras

Bacterias microscópicas incorporadas en la mezcla actúan ante la humedad para sellar daños estructurales, reduciendo costos de mantenimiento y emisiones de carbono.

La industria de la construcción atraviesa una transformación radical con la llegada del cemento autorreparable. Esta innovación, que integra agentes biológicos en la mezcla tradicional, permite que las estructuras cierren sus propias grietas sin intervención humana. Grandes empresas ya aplican esta tecnología en obras complejas para garantizar una durabilidad sin precedentes en la infraestructura urbana.

Tradicionalmente, el mantenimiento de puentes y edificios requiere inspecciones constantes y reparaciones sumamente costosas. Sin embargo, el desgaste natural del concreto armado siempre fue un problema crítico para la ingeniería. El uso de microorganismos permite que el material detecte fallas internas y reaccione de inmediato, evitando que las filtraciones oxiden las armaduras de hierro.

Bacterias y lactato de calcio: el secreto de la regeneración Este material de vanguardia utiliza esporas de las bacterias Bacillus pseudofirmus y Bacillus cohnii, las cuales se mezclan con cápsulas nutritivas de lactato de calcio. Estos microorganismos funcionan como operarios microscópicos que permanecen en estado latente dentro del cemento durante años.

El proceso de reparación se activa de forma autónoma mediante el concepto de biomineralización. Cuando aparecen fisuras en la estructura, la humedad externa y el oxígeno penetran en el hormigón y despiertan inmediatamente a las bacterias. Al activarse, los microorganismos metabolizan rápidamente el lactato de calcio disponible y producen caliza (carbonato de calcio) de forma natural. Este nuevo mineral rellena los espacios abiertos, sella los canales internos y detiene el avance de agentes nocivos.

Aplicación en grandes obras y sostenibilidad Actualmente, diversas constructoras de gran escala están implementando esta biotecnología en fundaciones profundas y túneles que enfrentan condiciones severas de humedad. Una investigación pionera de la Universidad Tecnológica de Delft ha validado matemáticamente la viabilidad comercial de este sistema, demostrando que la tecnología ya está lista para salir del laboratorio a la calle.

A pesar de que el costo inicial de este compuesto es superior al del cemento convencional, el ahorro operativo es determinante. La reducción drástica en los gastos de mantenimiento a largo plazo compensa la inversión inicial. Además, el uso de cemento vivo tiene un impacto ambiental positivo: al extender significativamente la vida útil de las edificaciones, se reduce la necesidad de nuevas construcciones y, por ende, bajan las emisiones de carbono a la atmósfera. De esta forma, la ciencia inaugura una era de infraestructuras más inteligentes y preparadas para el futuro.