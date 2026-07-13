13 de julio de 2026 - 16:50

El fin del HDMI: el nuevo sistema que transmite sin cables en 4K y a más de 30 metros

Los televisores inteligentes de gama media y alta ya integran protocolos nativos que eliminan la necesidad de adaptadores externos para proyectar contenido en alta resolución

El cable HDMI pasó de moda: este es el nuevo sistema que lo reemplaza.&nbsp;

El cable HDMI pasó de moda: este es el nuevo sistema que lo reemplaza. 

Foto:

Por Daniela Leiva

El histórico cable HDMI, soberano absoluto de las conexiones audiovisuales durante más de dos décadas, comienza a ceder su trono. El avance de un sistema inalámbricos permite hoy enviar señales de video en calidad 4K a distancias que superan los 30 metros. Esta evolución técnica promete jubilar definitivamente el ritual de buscar el ángulo correcto para conectar cables físicos.

Leé además

pan nube hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Redacción Por Las Redes
La nueva vida de Sandra Borghi, lejos de la televisión. 

Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Sandra Borghi después de 25 años en periodismo

Por Daniela Leiva

Durante años, conectar una computadora a una pantalla requería de un cable físico o de adaptadores externos poco estéticos. Sin embargo, los fabricantes de Smart TV ahora incorporan estas soluciones de fábrica en sus modelos de gama media y alta. Lo que antes era un proceso complejo, hoy se resuelve con unos pocos toques en la pantalla del móvil para proyectar imágenes de alta fidelidad.

El salto técnico hacia la conectividad invisible

Este cambio profundo se basa en el perfeccionamiento de protocolos como Miracast o el sistema de Google, Chromecast. A diferencia de las conexiones Bluetooth tradicionales, estas tecnologías establecen una red directa entre la fuente del contenido y la pantalla. Esto significa que los dispositivos pueden comunicarse entre sí sin necesidad de depender de un router intermediario, lo que optimiza el ancho de banda necesario para sostener resoluciones 4K sin interrupciones ni degradación de la imagen.

Al eliminar el intermediario de la red Wi-Fi hogareña, se reduce la congestión de datos y se permite que la señal viaje con mayor estabilidad a través de habitaciones. El dispositivo actúa como un puerto receptor virtual que recibe señales de vídeo y audio originadas desde aplicaciones móviles o navegadores, ofreciendo un soporte completo para contenido de alta definición.

Los límites de la señal inalámbrica y sus excepciones

A pesar de la comodidad de la transmisión sin cables, el HDMI físico no desaparecerá por completo de inmediato. El factor determinante es la latencia, ese retraso mínimo pero crítico que ocurre en la transmisión de datos. En el mundo de los videojuegos de última generación, donde cada milisegundo cuenta para la respuesta del jugador, las consolas siguen dependiendo del cable para garantizar una fluidez absoluta.

Situaciones similares se presentan en las transmisiones profesionales en vivo y en los sistemas de cine en casa de gama ultra alta, donde cualquier mínima caída en la calidad de la señal se considera inaceptable. No obstante, para el uso cotidiano en oficinas y hogares, la tecnología inalámbrica ya alcanzó la madurez necesaria para despejar definitivamente los muebles de cables enredados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Benjamin Franklin reflexinó sobre la madurez y destacó que los 40 años están llenos de sabiduría. 

Benjamin Franklin resumió la madurez en tres etapas: "A los 20 años, gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia; y a los 40, el juicio

Por Daniela Leiva
de corea del sur a la argentina: llego un nuevo sistema de construccion de casas ultrarresistentes

De Corea del Sur a la Argentina: llegó un nuevo sistema de construcción de casas ultrarresistentes

cientificos desarrollan trajes de buceo para cucarachas que podrian ayudar en rescates y misiones a marte

Científicos desarrollan "trajes de buceo" para cucarachas que podrían ayudar en rescates y misiones a Marte

Paula se enfoca en un área innovadora de la ciencia. | Foto: gentileza

Domadora de sistemas: la mendocina que investiga en Italia cómo controlar robots con ondas cerebrales