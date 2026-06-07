7 de junio de 2026 - 08:38

Confirmaron el precio que tendrá el dólar para este lunes 8 de junio

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.460 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.462 para este lunes.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.462 para este lunes.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.460 en Banco Nación. A su vez, el equipo económico del Gobierno ya comienza a planear su fondo financiero de cara a las corridas cambiarias y sobre todo para llegar sin problemas a las elecciones presidenciales de 2027.

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Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 8 de junio

  • Banco Nación: $1.460
  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco BBVA: $1.465
  • Banco Santander: $1.465
  • Banco Ciudad: $1.460
  • Banco Patagonia: $1.465
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Hipotecario: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.459,50
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Piano: $1.465
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.465
  • Brubank: $1.450

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Con el foco puesto en el escenario electoral de 2027, el Gobierno nacional comenzó a profundizar una serie de medidas destinadas a fortalecer su posición financiera y minimizar riesgos ante eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

La estrategia busca construir una especie de respaldo económico que permita afrontar posibles tensiones en los mercados, especialmente en períodos sensibles como los que suelen preceder a los procesos electorales.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene públicamente que Javier Milei llegará fortalecido a los próximos comicios presidenciales y que el kirchnerismo no será una alternativa competitiva, dentro del equipo económico trabajan para consolidar distintos frentes.

Entre las prioridades aparecen:

  • Acumulación de reservas internacionales.
  • Reducción de los compromisos inmediatos en moneda extranjera.
  • Extensión de los plazos de la deuda emitida en pesos.

El plan avanza en un contexto favorable para el mercado local

La estrategia por el momento está marcada por una mayor estabilidad cambiaria y una baja sostenida del riesgo país, que volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos.

  • Respecto de los compromisos en dólares, Caputo afirmó recientemente ante ejecutivos del sector financiero que los vencimientos se encuentran “totalmente cubiertos por todo el mandato del presidente Javier Milei”.
  • Para lograr ese objetivo, el Ministerio de Economía apuesta a reunir alrededor de USD 10.000 millones mediante distintas herramientas, entre ellas la colocación de los Bonares AO27 y AO28, acuerdos de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de ingresos provenientes de privatizaciones de empresas y activos estatales.
  • Según distintos análisis, esos recursos permitirían afrontar los pagos previstos para julio de 2026 y también los correspondientes a enero y julio de 2027. Actualmente, el Tesoro ya tendría asegurados USD 2.935 millones de los USD 4.300 millones necesarios para cumplir con los vencimientos de deuda previstos para julio próximo. A esa cifra todavía podrían sumarse nuevos aportes provenientes de entidades bancarias respaldadas por organismos multilaterales.

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que las conversaciones con esas instituciones financieras muestran avances importantes, aunque aún no trascendieron detalles sobre la modalidad de financiamiento ni las condiciones finales. De todos modos, Caputo estimó que las tasas podrían ubicarse entre 6% y 6,5% anual.

Las emisiones de deuda también continúan aportando recursos

El bono AO27 ya alcanzó el límite previsto de USD 2.000 millones, mientras que del AO28 restan colocar USD 666 millones. Estas operaciones no solo permitieron atender compromisos con organismos internacionales durante los últimos meses, sino que además evitaron que el Tesoro tuviera que recurrir al Banco Central para comprar las divisas necesarias para efectuar esos pagos.

dólar lunes 8 junio

En el frente de la deuda en moneda local, la Secretaría de Finanzas continúa ajustando su estrategia con el propósito de extender los plazos de vencimiento y disminuir las tasas de interés ofrecidas en las licitaciones de letras y bonos. El objetivo es llegar a 2027 con una estructura de compromisos más manejable y menos concentrada, especialmente porque se considera que la renovación de la deuda podría resultar más compleja en el futuro que en las colocaciones realizadas hasta el momento.

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