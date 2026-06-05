ANSES confirmó el aguinaldo de junio: qué beneficiarios no lo reciben y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados durante junio de 2026. El depósito llegará junto con el haber mensual, el aumento por movilidad y el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos.

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Con aguinaldo y bono: cuánto cobrarán los jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES en junio

Sin embargo, no todos los titulares de prestaciones sociales recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) . Algunos programas administrados por el organismo quedaron excluidos del beneficio, mientras que ya se conocieron los nuevos montos y el calendario completo de pagos.

ANSES informó que el aguinaldo será abonado a jubilados del sistema previsional , pensionados , titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) , beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , pensiones por invalidez y madres de siete hijos con pensión.

El medio aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual y el bono extraordinario de hasta $70.000.

En cambio, otros programas sociales no recibirán este pago adicional. Entre ellos aparecen la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo . Desde el organismo aclararon que esto sucede porque “ se trata de asistencias sociales y no de prestaciones de carácter salarial o previsional ”.

Además, ANSES explicó que el cálculo del aguinaldo equivale al 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026. En la mayoría de los casos, el monto de referencia corresponde al haber de junio debido al aumento aplicado por movilidad jubilatoria.

El organismo también remarcó que algunos conceptos no se incluyen dentro del cálculo del SAC. Entre ellos se encuentran los bonos extraordinarios, los pagos no remunerativos y los refuerzos excepcionales. Por ese motivo, el bono de hasta $70.000 no impactará sobre el valor final del aguinaldo.

Con el incremento de 2,58%, la jubilación mínima pasará a $403.317 en junio. De esta manera, quienes perciban ese haber cobrarán un aguinaldo cercano a $200.000. En tanto, la PUAM alcanzará los $322.654 y las Pensiones No Contributivas llegarán a $282.322.

Cuándo se paga el aguinaldo y las jubilaciones de ANSES en junio 2026

ANSES confirmó que el cronograma de pagos comenzará el 8 de junio para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. Durante esas fechas se depositarán de manera conjunta el haber actualizado, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Para quienes cobran la jubilación mínima, las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

8 de junio DNI terminados en 1: 9 de junio

9 de junio DNI terminados en 2: 10 de junio

10 de junio DNI terminados en 3: 11 de junio

11 de junio DNI terminados en 4: 12 de junio

12 de junio DNI terminados en 5: 16 de junio

16 de junio DNI terminados en 6: 17 de junio

17 de junio DNI terminados en 7: 18 de junio

18 de junio DNI terminados en 8: 19 de junio

19 de junio DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados y pensionados ANSES.jpg Algunos programas sociales administrados por ANSES no recibirán el Sueldo Anual Complementario. Freepik - Canva

Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

23 de junio DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

24 de junio DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

25 de junio DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

26 de junio DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

ANSES recordó que los recibos digitales podrán consultarse y descargarse a través de Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL correspondiente.