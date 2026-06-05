Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para construir una vivienda con un préstamo de 125 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción permiten financiar proyectos de vivienda única con montos altos, aunque el acceso queda reservado para familias con ingresos elevados y estabilidad laboral comprobable. En estos casos, el banco también habilita sumar ingresos de codeudores para ampliar la capacidad crediticia.

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El esquema está pensado para quienes ya tienen terreno o buscan avanzar con una obra propia. Para este nivel de financiamiento, los ingresos exigidos superan los $3,4 millones mensuales entre titulares y codeudores.

Para acceder a un crédito de $125.000.000 , el Banco Nación permite financiar una construcción valuada en $170.000.000 , cubriendo el 74% del proyecto a un plazo de 25 años .

La cuota inicial se ubica en $855.135 , equivalente a 432,04 UVAs , con un valor de $1.979,28 por unidad. El monto del préstamo representa 63.154,28 UVAs , mientras que el valor total de la vivienda asciende a 85.889,82 UVAs .

Para sostener esa cuota, el banco exige ingresos netos por $3.420.541 mensuales entre titulares y codeudores. Además, los titulares deben demostrar como mínimo $1.710.271 de ingresos propios, ya que el Banco Nación establece que los solicitantes principales tienen que representar al menos el 50% de los ingresos totales.

Esto significa que una familia puede sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores (padres, hijos o hermanos) para alcanzar el monto requerido y mejorar la capacidad de acceso al crédito.

En este esquema, sin adhesión al tope por CVS, el préstamo presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para solicitar esta línea destinada a construcción de vivienda única, el Banco Nación exige cumplir una serie de condiciones laborales y documentales: