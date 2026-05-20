Otro récord de exportaciones en Argentina: la balanza comercial superó los US$2.700 millones

La balanza comercial argentina registró en abril un superávit récord de US$2.711 millones , impulsado principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una caída en las importaciones. Con este resultado, el país acumuló 29 meses seguidos con saldo positivo en el comercio exterior.

El agro prevé un ingreso de más de US$36 mil millones y mejoró sus proyecciones para 2026

Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 21,2% en abril, pero hubo déficit comercial

El intercambio total entre ventas y compras al exterior alcanzó los US$15.118 millones , lo que representó una suba interanual de 15,1%. El dato estuvo marcado por el avance de las exportaciones, que totalizaron US$8.914 millones y crecieron 33,6% frente al mismo mes del año pasado.

El aumento exportador se explicó tanto por mayores cantidades vendidas como por mejores precios internacionales. Según los datos difundidos, los volúmenes exportados crecieron 20,6%, mientras que los precios avanzaron 10,8% .

Para las importaciones el resultado fue distinto: cayeron 4% contra el mismo mes del último año hasta los US$6.204 millones. La merma se explica por la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%.

Las exportaciones de los grandes rubros aumentaron US$2.240 millones, lo que implicó un incremento de 33,6% interanual, y todos los rubros se incrementaron respecto a abril del 2025. Las cantidades vendidas crecieron 20,6% y los precios se elevaron 10,8%.

Combustibles y energías tuvieron récord de US$1.554 millones, con una suba de US$718 millones y un crecimiento de 85,9% año vs año. La dinámica estuvo impulsada por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes, al tiempo que las cantidades exportadas crecieron 53,2%, y los precios 21,3%.

Las manufacturas de origen industrial fue el segundo rubro con mayor presencia exportadora: se elevaron 43,3% con una diferencia interanual de US$763 millones; las cantidades y los precios aumentaron 24% y 15,6%, respectivamente.

Los productos primarios se incrementaron un cuarto (25%) con US$425 millones, en donde las cantidades aumentaron por esa misma proporción y los precios 0,2%.

Por último, las ventas de manufacturas de origen agropecuario fueron de US$2.705 millones (+14,1% interanual), con un alza de las exportaciones por US$333 millones. Los precios ascendieron 8,7% y las cantidades 5%.

Cuáles fueron los principales socios de Argentina

China se mantuvo como el principal socio comercial del país, a pesar de haber registrado un saldo deficitario de US$706 millones. Las exportaciones hacia el país asiático subieron 58,8% (US$656 millones) y las importaciones cayeron 3% (US$1.363 millones).

El saldo deficitario también se registró con la Unión Europea (UE) por US$246 millones, producto de US$659 millones en ventas hacia el bloque (+9,1%) y compras por US$905 millones (+2%).

Brasil también quedó con un saldo negativo por US$177 millones. A pesar de que las importaciones cayeron un 17,9% (US$1.335 millones), terminaron por encima de las exportaciones (US$1.158 millones) que aumentaron 23,9%.

Únicamente Estados Unidos y Chile quedaron con saldo positivo. El primero fue de US$355 millones, producto de ventas por US$876 millones (+33,9%) y compras por US$521 millones (-4,5%); para el segundo, el saldo alcanzó los US$644 millones como consecuencia de US$732 millones en exportaciones (+33,8%) y US$88 millones en importaciones (+35,1%).