Rodolfo Vargas Arizu: "Las exportaciones vitivinícolas crecieron más de un 20% interanual en abril"

En la previa del acto de apertura de Sitevinitech 2026 , el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu , adelantó un dato que marca un horizonte favorable para la vitivinicultura argentina: en abril, en comparación con el mismo mes de 2025, las exportaciones vitivinícola s crecieron un 20% .

Explicó que, antes de acercarse a la Nave Cultural, donde desde hoy y hasta el jueves se desarrollará la feria de innovación vitivinícola , habían participado, junto con el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández , de una reunión con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Carlos Tizio .

“Las operaciones de comercio exterior, abril-abril, están cerrando en un 20% arriba. Nosotros teníamos un dato del 13 a 14%, pero nos confirmaron que es más. Esto es tanto graneles y vino envasado, como pasa, uva en fresco y mosto”, resaltó Vargas Arizu. Y sumó que no sólo se sorprendieron ellos, sino que el mismo titular del INV celebró este dato inesperado.

El ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, junto con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Carlos Tizio, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, se reunieron esta mañana en el INV.

Sobre Sitevinitech, el ministro resaltó que casi ha duplicado el tamaño de la del año pasado y que hay una gran cantidad de maquinaria agrícola en exposición, pero que también se brindarán charlas técnicas durante los tres días de la feria.

“Esto denota la gran capacidad que tiene la vitivinicultura, la fruticultura y todo el agro en Mendoza. La proyección que tiene es buena. Tenemos mucho que ofrecer, y esto lo demuestra: la inversión de todas las empresas de primera línea que están acá y las nuevas que traen sus maquinarias. Tenemos una gran fe en el porvenir agrícola de la provincia”, indicó.

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—¿A qué asocian este crecimiento en un momento complejo para la vitivinicultura?

—Mucho tiene que ver el acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo que se está negociando de economías regionales, como Estados Unidos, pero también la estabilidad cambiaria y la macro argentina, de baja inflación y tipo de cambio único. A las empresas les conviene, y hoy lo pueden hacer, programarse en el tiempo.

La agricultura está pasando por un momento de cambio. Una parte responde a cambios mundiales, por lo que hace un año se pateó el tablero arancelario mundial y ahora se está recomponiendo. En esa recomposición, yo creo que Argentina va a quedar bien posicionada. Teniendo alimentos, gas, petróleo y energía, está en una mucho mejor posición que algunos otros países. Y Mendoza, en particular, siendo estable económicamente, siendo una provincia jurídicamente confiable, denota que va a haber movimiento.

Rodolfo Vargas Arizu en Sitevinitech 12

Perspectivas para las exportaciones

—El acuerdo Mercosur-Unión Europea podría fortalecer esta expansión…

—El acuerdo se tiene que ir modificando en el tiempo. Son nueve años de adecuación para algunos productos, pero, por ejemplo, en nogales, salió la primera exportación con arancel 0 hace 4 días. De acá de Mendoza.

—¿Qué está pasando con el mosto?

—Hoy no se puede saber cuánto mosto se produce día a día, porque no se hacen declaraciones diarias. Falta información de, aproximadamente, el 40% de las bodegas. Aún así, hoy estaríamos cumpliendo el acuerdo Mendoza San Juan, del 20%. Pero con los datos que todavía faltan, seguro se va a superar ampliamente.