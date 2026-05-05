ADEN participará en Sitevinitech con una charla sobre los desafíos de la industria

En un contexto donde la industria vitivinícola enfrenta desafíos crecientes, desde la transformación digital hasta la sostenibilidad y los cambios en los hábitos de consumo, la formación ejecutiva comienza a ocupar un rol cada vez más estratégico en la evolución del sector.

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En este escenario, ADEN International Business School participará en Sitevinitech , uno de los encuentros más relevantes de la industria a nivel regional, con una charla orientada a analizar los desafíos actuales del negocio del vino y las oportunidades que se abren hacia los próximos años .

El panel debate se realizará el 12 de mayo, y estará a cargo de Walter Pavón, Director Académico del Programa , Mauricio Llaver , Director Periodístico de Punto a Punto, con la participación de Raymond Schefer, Experto en Innovación de ADEN y Walter Bressia, de Bodegas Bressia y; quienes abordarán los principales ejes que hoy atraviesan a la industria: la necesidad de profesionalizar la gestión, incorporar nuevas tecnologías y repensar la experiencia del cliente en un mercado cada vez más competitivo.

En este marco, ADEN presentará la segunda edición Programa en Gestión Vitivinícola y Enoturismo 2026 , una propuesta que iniciará en junio, bajo modalidad híbrida y con una duración de tres meses, orientada a empresarios, gerentes, enólogos, sommeliers y profesionales del ecosistema vitivinícola y turístico.

A diferencia de los enfoques tradicionales, el programa propone una mirada integral del negocio del vino, abordando no sólo la producción, sino también la comercialización, la experiencia del cliente y el desarrollo del enoturismo como eje de valor.

Entre sus principales ejes se destacan:

El análisis del contexto global del negocio del vino y las oportunidades en mercados internacionales

La gestión de operaciones vitivinícolas y la optimización de la cadena de valor

La innovación estratégica y la transformación de modelos de negocio

El desarrollo del enoturismo y la experiencia del cliente

La incorporación de herramientas digitales, e-commerce e inteligencia artificial aplicada al sector

La sostenibilidad como factor clave de competitividad

En un sector donde tradición e innovación conviven permanentemente, la propuesta busca integrar ambos mundos, incorporando metodologías prácticas, simuladores y espacios de intercambio entre pares para facilitar la aplicación concreta de los conocimientos en el ámbito laboral.

Además, el programa incorpora una fuerte dimensión tecnológica, con foco en el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales para mejorar la comercialización, la personalización de la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Con esta iniciativa, ADEN refuerza su compromiso con el desarrollo del sector vitivinícola, apostando a la formación de profesionales capaces de liderar procesos de transformación en una de las industrias más emblemáticas de la región.

Sobre Sitevinitech

La feria vitivinícola más importante de Latinoamérica se realizará del 12 al 14 de mayo en el Complejo de las Naves Cultural y Universitaria, en la ciudad de Mendoza. El encuentro reunirá a referentes del sector para promover la innovación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de negocios en la industria de la vid.