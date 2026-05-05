5 de mayo de 2026 - 09:26

El Arzobispado respaldó la llegada del "Cura DJ" a Mendoza y aclaró que no organizará ni recibirá fondos del evento

El evento será organizado por una productora privada; la Iglesia local acompañó la iniciativa, aclaró que no manejará fondos y destacó el destino solidario de parte de lo recaudado.

El Padre Guilherme, el sacerdote que predica con música electrónica.

El Padre Guilherme, el sacerdote que predica con música electrónica.

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Por Enrique Pfaab

La Iglesia de Mendoza se pronunció oficialmente sobre el espectáculo que encabezará el sacerdote portugués Guilherme Peixoto en la provincia. A través de un comunicado, el Arzobispado de Mendoza expresó su conformidad con la realización del evento, que será impulsado por una productora privada y tendrá características similares a la convocatoria masiva que el religioso protagonizó recientemente en Plaza de Mayo.

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El espectáculo se realizará el 10 de octubre, a las 20, en el Parque Dueño del Sol, en Junín.

En el texto, el Arzobispado valoró la propuesta artística del sacerdote, a la que definió como “una fiesta electrónica distinta”, que incorpora elementos religiosos y logra conectar con el público joven a través de un lenguaje musical actual y con de valores.

Al mismo tiempo, el Arzobispado remarcó que no tendrá participación en la organización ni en la administración económica del evento. En ese sentido, aclaró que el dinero recaudado por la venta de entradas no será percibido por la Iglesia mendocina.

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Uno de los puntos destacados del comunicado es el destino solidario que tendrá parte de lo recaudado. Según se informó, los organizadores prevén destinar fondos a la construcción de un Hogar de Cristo, orientado al tratamiento de jóvenes con consumo problemático de drogas.

Por otra parte, la Iglesia buscó diferenciar esta propuesta artística de sus celebraciones tradicionales. En ese marco, se subrayó que el espectáculo no reemplaza la Fiesta Diocesana prevista para el domingo 4 de octubre, que se realizará en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Ese encuentro anual convoca a la comunidad católica en torno a la devoción a la Virgen del Rosario.

El comunicado fue fechado el lunes y fija la postura institucional frente a un evento que, aun antes de su confirmación oficial, ya genera expectativa en Mendoza.

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