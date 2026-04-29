El párroco influencer organiza a la juventud para recibir al cura DJ: expectativa por la llegada de Guilherme Peixoto

páLa confirmación de la visita del sacerdote portugués Guilherme Peixoto a Mendoza el próximo 10 de octubre no solo generó expectativa a nivel provincial. En el Este, uno de los que ya comenzó a movilizar a jóvenes y feligreses es el párroco de Rivadavia, Daniel Caballero , quien sigue de cerca el fenómeno y se prepara para participar activamente del evento.

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Caballero, conocido por su presencia en redes sociales y su estilo cercano que le ganó la calificación de influencer , confirmó que su comunidad ya está involucrada en la organización. Según explicó, fueron convocados especialmente para tareas de servicio durante la jornada que, en principio, se desarrollará en el Parque Dueño del Sol, en Junín.

“No lo he ido a ver, pero sí estamos preparándonos todos para cuando venga. Ya estamos con los jóvenes organizándonos, porque nos han convocado para colaborar. Estamos cerca del parque y vamos a empezar a trabajar en eso”, señaló.

La llegada del llamado “cura DJ” se da luego del impacto que generó su reciente presentación en la Plaza de Mayo , donde miles de personas participaron de una propuesta que combina música electrónica con mensajes religiosos. Ese formato, poco convencional dentro de la liturgia tradicional, es el que ahora se busca replicar en Mendoza bajo el lema “Todos, todos, todos. Esperanza, unidad y paz”.

Desde su lugar, Caballero no solo acompañó la iniciativa sino que también salió al cruce de algunas críticas que circularon en redes sociales. En sus publicaciones, defendió el uso de nuevos lenguajes para la evangelización y planteó que la Iglesia históricamente ha incorporado distintas formas artísticas para transmitir su mensaje.

“Es importante llegar con el talento de cada uno para predicar el Evangelio. Si alguien lo esconde por miedo o por el qué dirán, entonces se muere”, expresó, al tiempo que cuestionó a quienes critican estas propuestas sin involucrarse activamente.

En ese mismo sentido, el sacerdote repasó antecedentes históricos para sostener su postura. A través de un reposteo, mencionó figuras como Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi —conocido como el “Cura Rojo”—, Franz Liszt y Lorenzo Perosi, todos vinculados de alguna manera al ámbito religioso y a la innovación musical en sus épocas.

Para Caballero, el fenómeno que encarna Peixoto no es una ruptura sino una continuidad adaptada a los códigos actuales. Planteó que no es una moda ni una novedad, es una tradición de siglos: salir a hablar el lenguaje de cada tiempo.

El propio Guilherme Peixoto, ordenado sacerdote en 1999 y también capellán militar, comenzó a incorporar la música electrónica en 2006 como herramienta pastoral. Su propuesta fusiona géneros como techno y progressive house con elementos litúrgicos, incluyendo fragmentos del “Ave María”, cantos gregorianos y discursos de líderes religiosos como Papa Francisco.

Su proyección internacional se consolidó en 2023, cuando actuó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa en la antesala de una misa papal. Desde entonces, su figura creció y sus presentaciones se transformaron en convocatorias masivas.

En Mendoza, el evento todavía requiere definiciones logísticas, pero desde el Arzobispado ya anticiparon un importante despliegue técnico y de seguridad. En paralelo, en parroquias como la de Rivadavia, el trabajo previo ya está en marcha.

La expectativa no solo pasa por la magnitud del espectáculo, sino también por el impacto que pueda tener en una nueva generación de fieles. En ese punto, la postura de Caballero es clara: la Iglesia debe encontrar formas actuales de comunicar sin perder el eje del mensaje.