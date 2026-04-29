Por qué medir la huella social de una organización puede ser una ventaja competitiva

Las organizaciones de triple impacto (o empresas B ) se destacan por su desempeño económico, ambiental y social. Cada componente es fundamental para materializar su propósito y potenciar su propuesta de valor. En base a su experiencia y su foco en el cuidado de las personas, Grupo Limpiolux, líder en facility management y empresa B certificada, presenta ImpactaBien.

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ImpactaBien llega en un contexto de grandes desafíos y crisis en el ámbito laboral. Los datos más recientes del informe State of the Global Workplace: 2026 de Gallup, publicado en abril de 2026 con datos recogidos durante 2025, muestran un panorama crítico para las organizaciones a nivel mundial.

Silvana Messina, Chief People Officer de Grupo Limpiolux con más de 20 años de experiencia en la gestión de personas, sustentabilidad, calidad y procesos comentó que “el compromiso de los equipos de personas ha caído por segundo año consecutivo, alcanzando niveles que no se veían desde los confinamientos de 2020. Sólo el 20% de las personas que trabajan en organizaciones a nivel mundial están altamente involucrados y entusiasmados con su trabajo”.

Ante este panorama, ImpactaBien permite medir la Huella Social Organizacional®, un enfoque que busca traducir el bienestar integral de las personas en información estratégica para la toma de decisiones. A través del IBI, este nuevo abordaje propone una lectura sistémica y cuantificable del impacto social que generan las organizaciones. El modelo convierte variables tradicionalmente consideradas intangibles en datos cuantificables que pueden incorporarse a la gestión.

“Desde ImpactaBien entendemos que la huella social es el efecto que una organización genera en el bienestar de las personas con las que se vincula, en especial de su fuerza laboral. Permite cuantificar el impacto humano y social, visibilizando los aportes positivos y las brechas que es necesario atender. De este modo, se convierte en una medida de la capacidad regenerativa, es decir, del potencial para mejorar la calidad de vida y crear valor compartido de manera sostenible para las personas y las organizaciones”, explica Cecilia Galindo, gerenta de ImpactaBien.

Limpiolux Limpiolux explica por qué medir la huella social de una organización puede ser una ventaja competitiva. Web

¿Qué permite medir la Huella Social Organizacional?

La medición de la Huella Social Organizacional® permite relevar y sistematizar información clave vinculada al funcionamiento interno y su impacto en las personas. Esa huella impacta en las personas de los equipos de trabajo, moldea la cultura y acompaña la productividad con el bienestar integral. Entre los principales aspectos que aborda se incluyen:

Nivel real de bienestar integral de las personas y sus familias.

Coherencia entre estrategia, cultura y prácticas organizacionales.

Identificación de riesgos culturales y sociales emergentes.

Impacto de decisiones organizacionales en personas y entorno.

Variables vinculadas a sostenibilidad, reputación y resiliencia.

Factores relevantes para gobernanza y transparencia.

Cecilia Peluso Limpiolux explica por qué medir la huella social de una organización puede ser una ventaja competitiva. Web

¿Cómo funciona?

ImpactaBien propone algo muy concreto: medir, aprender y mejorar en un proceso continuo. “La medición es el punto inicial, con el objetivo de construir una base objetiva sobre la cual las organizaciones puedan tomar decisiones. A través de la aplicación del IBI® se releva la Huella Social Organizacional® y se generan datos estructurados sobre variables clave vinculadas al bienestar integral, la cultura y el impacto interno”, agrega Galindo.