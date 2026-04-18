Cuál es la tecnología que está convirtiendo al cielo en un aliado del ambiente

Ahora es posible convertir al cielo en un aliado para restaurar la vida del bosque chaqueño. Esto se da por los drones de alta tecnología que pueden ser aliados de la vida y poner su increíble capacidad de acción al servicio de la regeneración de ecosistemas.

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Esto es lo que está ocurriendo en el Gran Chaco argentino gracias al trabajo conjunto de The Nature Conservancy , ONG ambiental global, y ReForest Latam , startup de soluciones climáticas.

Plantar un árbol siempre estuvo en la lista de buenas para aportar en la mejora de la calidad de vida en el planeta. Pero en pleno siglo XXI, los desafíos que plantea la crisis climática son mayores y las formas de plantar están cambiando. Desde el aire, TNC Argentina explora una nueva tecnología de siembra con drones para mejorar el ecosistema .

Con ayuda de drones con alta tecnología, el cielo se vuelve un aliado del medio ambiente.

La intervención, realizada en enero, es una de las acciones para impulsar la restauración en áreas degradadas destinadas a la producción agropecuaria.

El objetivo concreto es reforestar y enriquecer 13 hectáreas con la dispersión aérea de semillas, que representarán 8 mil árboles nativos mediante técnicas de regeneración asistida.

El protagonista es el algarrobo blanco, acompañado por especies como el palo borracho amarillo, el guayacán y el quebracho colorado santiagueño.

Drone laguna Con ayuda de drones con alta tecnología, el cielo se vuelve un aliado del medio ambiente. Gentileza

¿Por qué reforestar desde el aire con tecnología?

En contextos de restauración de bosques en zonas de difícil acceso, la plantación de árboles de vivero es relativamente costosa y compleja de implementar por las complicaciones logísticas que implica.

El empleo de drones para la dispersión planificada de semillas permite sortear esas dificultades operativas, bajar costos e intervenir grandes superficies.

Esta técnica posibilita además manejar el bosque a través de la regeneración de especies particulares y en áreas deforestadas, que sufrieron incendios o ambientes donde sería inviable realizar plantaciones manualmente.

Drone con iSeeds Con ayuda de drones con alta tecnología, el cielo se vuelve un aliado del medio ambiente.

Esta iniciativa, forma parte de un proyecto de TNC Argentina, ReForest Latam, junto a la John Deere Foundation, cuyo objetivo es incrementar la cobertura boscosa en paisajes productivos. En esta zona, el propósito es alcanzar los 100 mil árboles plantados.

La plantación con drones traen resultados positivos

La plantación aérea se realiza con drones que sobrevuelan áreas previamente delimitadas por sus condiciones logísticas, productivas, ecológicas y su estado forestal. Esta tecnología fue aportada por ReForest Latam.

Ignacio Gasparri, director de ciencia de ReForest, explicó: “Nuestro enfoque combina biotecnología aplicada a semillas, drones de precisión y análisis ecosistémico, con el objetivo de hacer que la restauración sea eficiente, adaptativa y escalable”.

Los vuelos no son para realizar dispersiones azarosas de semillas. La selección de las áreas a intervenir y qué semillas de árboles nativos utilizar forman parte de la etapa de planificación.

Parcelas testigo Con ayuda de drones con alta tecnología, el cielo se vuelve un aliado del medio ambiente. Gentileza

Las semillas no viajan sueltas en los drones: se preparan en cápsulas biodegradables (iSeeds) que incluyen bioestimulantes para potenciar la germinación y establecimiento de las plántulas.

El trabajo previo implica caracterizar sitios a intervenir mediante sistemas de información geográfica, una plataforma de análisis ecosistémico e inteligencia artificial.

Desde el equipo del startup explican que es como hacer una “siembra a medida”, adaptando cada intervención a las condiciones reales del lugar para aumentar las probabilidades de éxito y regenerar el ecosistema de forma más inteligente.

Una vez listas las cápsulas, llega el momento del vuelo. ReForest utiliza drones equipados con tecnología de siembra y un depósito especialmente diseñado para almacenar las cápsulas y su posterior dispersión.