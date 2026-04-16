ByD Shark ya está en Mendoza: la camioneta que rompe el mercado por su tecnología y comodidad fue presentada ante una multitud

Más de 500 personas se acercaron este jueves a la Estancia el Totoral , entre las montañas y los viñedos de Tunuyán, para conocer y poner a prueba la nueva ByD Shark , la camioneta pensada para redefinir el segmento en el mercado argentino.

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El evento, que reunió a aficionados, empresarios, influencer y turistas, incluyó pruebas de manejo en condiciones reales y exigentes "Cualquier camioneta anda bien en ruta o en ciudad, pero queríamos desafiarla en este terreno para mostrar todo su potencial”, explicó Bernardo Fernández Paz , director comercial de la marca que llegó hace 7 meses a la Argentina .

La elección entre Córdoba - dónde han desarollado parte de su line up de autos- y Mendoza no fue fácil, ya que estas provincias concentran una alta demanda de pickups. Sin embargo, lo que llevó a la organización a decidirse por nuestra provinca fue que el terreno montañoso y los viñedos son el escenario ideal para exponer las capacidades del vehículo en situaciones extremas.

Características de la camioneta

Combina dos motores eléctricos con un motor a combustión, logrando una potencia total de 437 caballos . Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en poco menos de 6 segundos.

. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en poco menos de 6 segundos. Cuenta con un sistema de tracción integral inteligente que se adapta automáticamente a distintos terrenos: la nieve, la arena o el barro ya no serán un problema a la hora de conducir.

que se adapta automáticamente a distintos terrenos: la nieve, la arena o el barro ya no serán un problema a la hora de conducir. Con la aplicación oficial de la marca, se puede configurar y alterar o modificar cualquier detalle de la camioneta (como temperatura o el arrancado sin llave), para tener más confort.

(como temperatura o el arrancado sin llave), para tener más confort. Su confort interior es por lejos, la mayor atracción: batería Blade, piso plano y mayor espacio en las plazas traseras, con asientos reclinables para mejorar cualquier viaje o aventura.

es por lejos, la mayor atracción: batería Blade, piso plano y mayor espacio en las plazas traseras, con asientos reclinables para mejorar cualquier viaje o aventura. Cuenta con casi 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (Adas), que elevan los estándares de protección en el segmento. Para la conducción off-road, incorpora un sistema Head-Up Display y una cámara panorámica de 360° con función de “chasis transparente”, que permite visualizar obstáculos debajo del vehículo.

ByD Shark La nueva ByD Shark ya está en Mendoza. Web

En cuanto al equipamiento, la pickup incluye detalles pensados tanto para el trabajo como para el uso cotidiano: enchufe de 220V, luz en la caja, cargador inalámbrico de 50 w, cobertor y hasta una escalera integrada para facilitar el acceso.

Precio y llegada al mercado local

La gran novedad del lanzamiento fue también su precio: la Shark (que está disponible en cinco colores) ya tiene 300 unidades vendidas y estará disponible en Argentina desde este fin de semana con un valor competitivo entre las camionetas: 59.990 dólares. Además. brinda a los compradores, la seguridad de tener 6 años de garantia (8 para la batería y el motor eléctrico).

La flamante BYD Shark es la primera pickup híbrida enchufable que se comercializa en la Argentina. Esa condición la ubica en un lugar especial: no es una camioneta más dentro de la oferta, sino una propuesta que busca combinar trabajo, uso recreativo, tecnología y eficiencia.

Con este lanzamiento, BYD apuesta fuerte al segmento de las pickups en el país, con un producto que combina electrificación, potencia y tecnología en un mercado cada vez más competitivo.