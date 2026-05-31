Cayeron las ventas de autos 0km por segundo mes seguido: que vehículo lideró el ranking

Las ventas de autos 0km volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 41.921 vehículos, lo que representó una caída del 25,6% frente al mismo mes de 2025 .

El consumo masivo cayó más de 5% en abril y profundizó la baja en supermercados y shoppings

La baja implicó que durante mayo se registraran 14.398 unidades menos que un año atrás. Además, el retroceso también se reflejó en la comparación mensual, ya que en abril se habían patentado 47.564 vehículos (-12,2%), un nivel superior al observado en el quinto mes del año.

De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades , lo que representa un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que “el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”.

Asimismo, hizo referencia al ingreso de nuevos competidores al indicar que “ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva” .

Por otro lado, remarcó que “otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones”.

Al respecto, Beato aseguró que “son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”.

En este escenario, afirmó: ”Las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta”.

Marca por marca: las líderes del mercado

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el quinto mes del año con 5.760 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (4.954) y Fiat completó el podio (4.607). Por detrás aparecen Ford (4.030), Chevrolet (3.438), Renault (2.508), Peugeot (2.506), BYD (1.701), Citroën (1.379) y Jeep (914).

En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos sigue siendo de la Toyota Hilux con 2.309 unidades, seguido por la Ford Ranger en el segundo lugar con 1.672 unidades patentadas, y el podio lo completó el Fiat Cronos con 1.627 unidades registradas.

Ranking de patentamiento - Mayo 2026