Cuánto cuesta la Honda XR190L 2026 tras los nuevos valores publicados en Argentina

La Honda XR190L continúa consolidándose como una de las motos más elegidas en Argentina dentro del segmento doble propósito. El reciente ajuste de precio volvió a poner el foco sobre este modelo de Honda , que combina rendimiento urbano y capacidad para caminos de tierra en un mismo vehículo.

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En el mercado de motos de Argentina , la Honda XR190L mantiene un posicionamiento fuerte gracias a su equilibrio entre potencia y confiabilidad. El nuevo esquema de precio refleja también el crecimiento del segmento on/off, donde cada vez más usuarios buscan modelos versátiles para distintos terrenos.

El crecimiento de la Honda XR190L responde además a una tendencia clara en Argentina : el aumento de demanda por motos de media cilindrada que puedan utilizarse tanto en ciudad como en trayectos más exigentes. En ese contexto, el precio sigue siendo un factor determinante.

Otro aspecto importante de la Honda XR190L es su reputación dentro del mercado de motos en Argentina . La marca japonesa mantiene altos niveles de confiabilidad y valor de reventa, algo que influye directamente en la percepción de precio dentro del segmento.

Precio de la Honda XR190L en mayo 2026

Honda XR190L estándar: $7.033.500

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, patentamiento, impuestos y disponibilidad dentro del mercado de motos.

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Características de la Honda XR190L

El motor de la Honda XR190L es monocilíndrico de 184 cc con inyección electrónica, pensado para ofrecer un buen equilibrio entre potencia y eficiencia. Dentro del segmento de motos en Argentina, mantiene una relación competitiva entre prestaciones y precio.

En consumo, la Honda XR190L logra cifras eficientes para una moto doble propósito. En Argentina, donde el precio del combustible influye en la elección de motos, este aspecto resulta clave para quienes buscan un uso diario versátil.

La tecnología de la Honda XR190L incluye tablero digital e iluminación moderna, características que elevan su posicionamiento frente a otras motos on/off en Argentina, manteniendo un precio competitivo dentro de su categoría.

En seguridad, la Honda XR190L incorpora freno delantero a disco y suspensión elevada, elementos fundamentales para una conducción estable. Entre las motos de Argentina, este equipamiento refuerza la relación entre producto y precio.

El confort es otro de los puntos fuertes de la Honda XR190L, gracias a su ergonomía y capacidad para distintos terrenos. Dentro del mercado de motos en Argentina, mantiene una propuesta equilibrada considerando su precio actual.

Frente a otras motos del segmento en Argentina, la Honda XR190L sigue posicionándose como una de las opciones más completas por confiabilidad, tecnología y estabilidad de precio, consolidando su presencia en el mercado on/off durante 2026.