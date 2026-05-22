El consumo masivo cayó más de 5% en abril y profundizó la baja en supermercados y shoppings

Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra anotaron una caída pronunciada en la medición interanual en abril, lo que refleja un consumo que sigue estando rezagado y no logra repuntar, según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

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La inflación mayorista se aceleró a 5,2% en abril y duplicó al índice minorista

Este dinamismo confirma un desplome en las ventas de las tres grandes áreas. Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, en lo que va del año ninguno de los rubros terminó en terreno positivo.

Sus ventas retrocedieron 5,1%, por lo que el acumulado del año terminó con una variación negativa del 3,1%. Esta caída fue la más pronunciada desde abril del 2025, cuando el índice perdió 8,9%.

En la medición mensual, mostró una variación negativa cercana a 0% , al igual que el índice serie tendencia-ciclo. Las ventas totales a precios corrientes sumaron $2.464 millones y aumentaron 20,5% interanual. El ticket promedio fue de $35.817 (+25,8% contra marzo de 2025).

El rubro de las carnes volvió a ser el segmento con el mayor aumento, al incrementarse un 41,9%, seguido por Panadería (28%), Alimentos preparados y rotisería (25%) y Almacén (22,7%).

Supermercados abril Las ventas en supermercados retrocedieron 5,1% en abril. Indec

Con respecto a los medios de pago, el más utilizado por los consumidores fue la tarjeta de crédito: representó el 44,9% de las ventas y sumó más de $1.107 millones.

-Tarjeta de débito: 24,8% de las ventas ($610.033 millones).

-Efectivo: 16,6% de las ventas totales ($408.840 millones).

-Otros medios de pago: 13,7% de las ventas totales ($337.912 millones).

Mayoristas: la peor caída desde noviembre

Las ventas continuaron a la baja durante abril y anotaron una merma de 7,2%, lo que representa la mayor caída desde noviembre de 2025 (-8,3%).

En lo que va del año registran un retroceso de 2,6%; contra febrero cayeron 1,4% y el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,4%.

En total, sumaron $374.252 millones (+16,7% interanual) y el ticket promedio se ubicó en $43.954 por consumidor (+16,7% contra el mismo mes del 2025).

Autoservicios mayoristas Los autoservicios mayoristas registraron la mayor caída desde noviembre de 2025 Indec

Al igual que en los comercios minoristas, el grupo de las carnes anotó el mayor aumento en su precio, tras incrementarse 50,5%. Le siguieron Otros (23,7%), Almacén (21,5%) y Lácteos (19,8%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros que no sean los clásicos fue la más requerida con el 31,9% y totalizó $119.445 millones.

-Tarjeta de crédito: 26,8% de las ventas ($100.307 millones).

-Efectivo: 25,6% de las ventas totales ($95.973 millones).

-Tarjetas de débito: 15,6% de las ventas totales ($58.526 millones).

Centros de compras: la indumentaria lideró las ventas en medio de la caída

En este último sector, las ventas anotaron la mayor caída en la comparación histórica. Fue del 13,3% y llegó a los diez meses consecutivos de bajas.

Así, cerró el primer trimestre con una variación negativa de 5,7%.

Mensualmente avanzó 1,5% y el índice de la serie tendencia-ciclo aumentó 0,3% contra febrero.

El Gran Buenos Aires (GBA) alcanzó los $172.428 millones en las ventas totales. Sin embargo, contra abril del 2025 cayó 5,2%.

Centros de compras abril Los centros de compras registraron la mayor caída en la comparación histórica. Indec

-Ciudad de Buenos Aires: alcanzó los $171.130 millones (13,3%).

-Región Pampeana: alcanzó los $117.347 millones (3,8%).

-Región Cuyo: alcanzó los $39.171 millones (14,2%).

-Región Norte: alcanzó los $25.874 millones (-5,6%).

-Región Patagonia: alcanzó los $27.022 millones (3,8%).

Los rubros que lideraron las ventas fueron “Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos” con el 38,1% de las ventas. Por debajo se ubicaron “Resto” (22,4%), “Patio de comidas, alimentos y kioscos” (17,9%) y “Electrónicos, electrodomésticos y computación” (11,6%).