Día de Internet: un estudio de Personal reveló los hitos de consumo de los argentinos en todo el 2025

En vísperas del Día de Internet , que se celebra este 17 de mayo, la empresa Personal dio a conocer su informe anual sobre los hitos de consumo de conectividad del último año.

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El estudio revela cómo las nuevas dinámicas y hábitos digitales han transformado el tráfico en su red durante 2025, con un fuerte protagonismo de la Inteligencia Artificial (IA) y los contenidos en vivo.

El informe de Personal por el Día de Internet reveló la fuerte explosión en el uso de IA en el país durante 2025

Uno de los datos más significativos del reporte es la evolución de la IA, cuyo tráfico asociado en la red de Personal aumentó un 166% respecto al año anterior. Herramientas como ChatGPT, Cursor y Claude se posicionaron como las más utilizadas, especialmente para tareas de programación, generación de contenido y asistencia conversacional.

Hábitos de consumo y el "Prime Time" digital El informe identifica que la mayor demanda de conectividad se concentra en el horario nocturno, específicamente entre las 21:00 y las 22:00 horas. Durante este lapso, millones de usuarios intensifican su actividad en redes sociales, búsquedas web y plataformas de video.

En el mercado del streaming, Flow se consolidó como la plataforma más utilizada sobre la red fija, superando a gigantes internacionales como Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max. Esta preferencia estuvo impulsada por su oferta integral de TV en vivo, deportes y contenidos exclusivos.

Personal - Streaming

Eventos masivos

El contenido en vivo reafirmó su poder de convocatoria. Según el informe de Personal, los eventos más destacados fueron:

Política: La cobertura de las Elecciones Legislativas de octubre fue el evento informativo del año. A las 21:25 h de esa jornada, el 70% de los usuarios de Flow seguía la transmisión en simultáneo.

DDI- Persnal_10 Día de Internet Personal Las elecciones legislativas de octubre de 2025 marcaron un de conexiones a internet durante 2025, según Personal Personal

Deportes: El fútbol mantuvo su liderazgo con las Eliminatorias para el Mundial, siendo el partido Argentina vs. Brasil el más visto de 2025.

El fútbol mantuvo su liderazgo con las Eliminatorias para el Mundial, siendo el partido el más visto de 2025. Música: Festivales como el Lollapalooza Argentina y el Quilmes Rock, junto con shows de artistas como María Becerra y Lali, lideraron las visualizaciones en la plataforma.

Personal - Música en vivo

Gaming y nuevas experiencias

Por último, el sector de los videojuegos online continúa en ascenso. El ranking de plataformas más utilizadas por los usuarios de la red estuvo encabezado por PlayStation, seguida de cerca por Epic Games, Valve, Roblox y Xbox Live, reflejando la relevancia de las experiencias multijugador en la actualidad.