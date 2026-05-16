Día de Internet: un estudio de Personal reveló los hitos de consumo de los argentinos en todo el 2025

En vísperas del Día de Internet, que se celebra este 17 de mayo, la empresa Personal dio a conocer su informe anual sobre los hitos de consumo de conectividad del último año.
Este domingo se celebra el Día de Internet, y Personal presentó el informe sobre los datos más relevantes vinculados a la conectividad del último año en todo el país.
En vísperas del Día de Internet, que se celebra este 17 de mayo, la empresa Personal dio a conocer su informe anual sobre los hitos de consumo de conectividad del último año.
El estudio revela cómo las nuevas dinámicas y hábitos digitales han transformado el tráfico en su red durante 2025, con un fuerte protagonismo de la Inteligencia Artificial (IA) y los contenidos en vivo.
Uno de los datos más significativos del reporte es la evolución de la IA, cuyo tráfico asociado en la red de Personal aumentó un 166% respecto al año anterior. Herramientas como ChatGPT, Cursor y Claude se posicionaron como las más utilizadas, especialmente para tareas de programación, generación de contenido y asistencia conversacional.
Hábitos de consumo y el "Prime Time" digital El informe identifica que la mayor demanda de conectividad se concentra en el horario nocturno, específicamente entre las 21:00 y las 22:00 horas. Durante este lapso, millones de usuarios intensifican su actividad en redes sociales, búsquedas web y plataformas de video.
En el mercado del streaming, Flow se consolidó como la plataforma más utilizada sobre la red fija, superando a gigantes internacionales como Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max. Esta preferencia estuvo impulsada por su oferta integral de TV en vivo, deportes y contenidos exclusivos.
El contenido en vivo reafirmó su poder de convocatoria. Según el informe de Personal, los eventos más destacados fueron:
Por último, el sector de los videojuegos online continúa en ascenso. El ranking de plataformas más utilizadas por los usuarios de la red estuvo encabezado por PlayStation, seguida de cerca por Epic Games, Valve, Roblox y Xbox Live, reflejando la relevancia de las experiencias multijugador en la actualidad.