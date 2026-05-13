13 de mayo de 2026 - 14:33

Falla en Microsoft 365 afecta a usuarios de Sudamérica: reportan problemas con Outlook, Teams y OneDrive

La compañía reconoció una interrupción en la conectividad de fibra entre regiones sudamericanas que afecta el funcionamiento de Microsoft Outlook, Microsoft Teams, OneDrive y otros servicios de Microsoft 365. Usuarios reportan demoras, cortes intermitentes y problemas de acceso.

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

Microsoft confirmó este miércoles una interrupción en sus servicios de Microsoft 365 que afecta a usuarios de distintos países de Sudamérica y reconoció que todavía persiste un “impacto residual” pese a las tareas de mitigación implementadas.

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El programa esta destinado a empresas y pymes de tecnología, quienes tendrán tiempo de postularse hasta el 12 de junio. 

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El incidente afecta principalmente a usuarios de Microsoft Outlook, Microsoft Teams, OneDrive y SharePoint.

Según el último parte oficial difundido por la compañía, muchos usuarios comenzaron a experimentar mejoras tras las acciones aplicadas para redirigir el tráfico de red. Sin embargo, Microsoft advirtió que “la alta demanda de una parte de la infraestructura” utilizada para enrutar el tráfico alternativo todavía genera inconvenientes en algunos clientes.

Entre los problemas reportados aparecen:

  • Demoras en la entrega de correos electrónicos,
  • Interrupciones intermitentes al iniciar sesión en Outlook y Teams,
  • Dificultades para acceder a sitios de SharePoint,
  • Fallas en el acceso a archivos almacenados en OneDrive.

La empresa explicó que la causa preliminar del incidente está relacionada con “problemas intermitentes de conectividad de red” que volvieron inestables algunas rutas de conexión en Sudamérica.

Además, Microsoft indicó previamente que detectó “una interrupción en la conectividad de fibra entre regiones de Sudamérica”, lo que obligó a redirigir el tráfico a rutas alternativas mientras continúa el monitoreo de la recuperación del sistema.

El estado oficial del incidente figura actualmente como “Restoring service” (“Restaurando el servicio”), mientras la compañía continúa agregando recursos adicionales a la infraestructura afectada.

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