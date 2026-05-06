6 de mayo de 2026 - 12:30

Cinco aplicaciones de tu celular que espían tu vida y venden tus datos sin que lo sepas

Harold Li, vicepresidente de ExpressVPN, advierte que las herramientas de linterna gratuitas suelen solicitar acceso a contactos y grabaciones de audio para lucrar.

Estas aplicaciones roban información directamente desde tu teléfono.&nbsp;

Estas aplicaciones roban información directamente desde tu teléfono. 

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

Cinco tipos de aplicaciones comunes están transformando tu celular en un dispositivo de rastreo masivo. Expertos en ciberseguridad señalan que herramientas inofensivas, como la linterna o juegos clásicos, funcionan como canales de vigilancia para agencias de inteligencia y empresas de publicidad que comercializan perfiles de usuario detallados.

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Las aplicaciones de linterna específicas representan uno de los mayores riesgos innecesarios. Harold Li, vicepresidente de ExpressVPN, afirma que las aplicaciones gratuitas de linterna suelen presentar altos riesgos de seguridad porque solicitan permisos para grabar audio o ver contactos. Un reporte de Wired ya documentaba que este software facilita la vigilancia telefónica mediante el robo de datos que luego se venden a anunciantes.

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El espionaje masivo oculto en los juegos y aplicaciones de entretenimiento

Incluso el entretenimiento digital esconde sistemas de vigilancia. El caso más emblemático es el de Angry Birds. Attila Tomaschek, experto en seguridad digital de ProPrivacy, confirma que cuando Edward Snowden expuso las tácticas de la NSA, identificó este juego como una de las herramientas para sustraer los datos personales de sus usuarios. A pesar de que los desarrolladores aseguran haber corregido estas vulnerabilidades, el riesgo de filtración persiste en aplicaciones con bases de datos tan masivas.

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Las apps de salud y fitness también rastrean tu ubicación y rutinas

Las herramientas de salud también integran este ecosistema de rastreo. Al monitorear objetivos físicos o ciclos de sueño, estos programas exigen acceso a la ubicación constante del usuario. Según la especialista Dana Neumann, esto permite que extraños obtengan información sobre hábitos diarios y direcciones particulares. Conocer los horarios de salida de una persona permite a terceros saber exactamente cuándo una casa se encuentra vacía, elevando el peligro de intrusiones físicas.

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Redes sociales y navegación: el círculo completo de exposición de datos

Las redes sociales y la navegación cierran el círculo de exposición. Plataformas como WhatsApp o Instagram permiten rastrear la ubicación cada vez que se publica una imagen, un factor crítico durante las vacaciones. Por su parte, servicios como Google Maps almacenan un historial de ubicaciones tan preciso que permite a los anunciantes predecir rutas típicas y horarios de consumo. Los expertos sugieren revisar la configuración o eliminar definitivamente estas herramientas si no son estrictamente necesarias para el usuario.

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